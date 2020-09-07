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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Болезни и пандемии являются частью жизни, отметил глава ВОЗ. По его словам, к началу следующей пандемии нужно готовиться уже сейчас
Тедрос Аданом Гебрейесус
Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Запись его выступления на брифинге в Женеве доступна на YouTube-канале организации.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии.

«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз», — указал глава ВОЗ.

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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в Китае и была официально диагностирована в декабре 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта, когда в мире уже насчитывалось 118 тыс. зараженных в 114 странах, а число погибших превысило 4 тыс. человек. В своем выступлении тогда Гебрейесус заявил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось.

За несколько дней до этого вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что правительство приняло все необходимые меры для сдерживания эпидемии, но сочла раздутой панику вокруг распространения коронавирусной инфекции. «Это, я считаю, абсолютно раздутая история», — ответила вице-премьер на вопрос о возможной вспышке коронавируса в России. По ее словам, если бы не началась вспышка коронавируса, могла бы возникнуть, например, эпидемия гриппа, последствия которой были бы более серьезными.

Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
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При этом действия ВОЗ неоднократно подвергались критике, наиболее последовательно ее осуществлял президент США Дональд Трамп. Он неоднократно заявлял, что организация работала в тесной связке с китайскими чиновниками, чтобы скрыть реальные масштабы происходящего и преуменьшить угрозу.

В начале апреля Трамп заявил, что ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае. «ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос», — пообещал тогда американский президент.

Через несколько дней Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает внесение взносов в бюджет ВОЗ. По его мнению, организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Более того, президент США обвинил чиновников ВОЗ в том, что они способствовали распространению дезинформации о коронавирусе в интересах Китая. Как отметил Трамп, американские налогоплательщики ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. «США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность», — подчеркнул он тогда.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Анастасия Батманова, Владислав Гордеев
Теги: ВОЗ, пандемия, коронавирус
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