Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 «Спутник V» (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Первые поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, начнутся на следующей неделе. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах конкурса «Лидеры России».

«На следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим», — сообщил Мурашко. Также он отметил, что на этой неделе начнутся испытания вакцины среди добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы.

Ранее Мурашко заявил, что поставки вакцины большими партиями начнутся уже в сентябре. В первую очередь вакциной будут привиты медицинские работники и педагоги. К ноябрю-декабрю поставки вакцины выйдут на максимальные объемы. 4 сентября первая партия препарата поступила в московские поликлиники № 2, 220 и 62, которые будут проводить пострегистрационные испытания.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса заявил президент Владимир Путин 11 августа. Глава центра им. Гамелеи Александр Гинцбург сообщил, что препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года. Первыми вакцину получат 10–15 регионов.