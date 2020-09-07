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Отравление Навального ,  
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В ФРГ медики отказались снова обследовать Навального без согласия родных

Без согласия родных оппозиционера новое обследование Навального проводиться не будет, сообщила ассоциация немецких врачей. В субботу Леонид Рошаль предложил им совместно выяснить, что случилось с оппозиционером
Фото: Christian Mang / Reuters
Фото: Christian Mang / Reuters

Федеральная ассоциация врачей ФРГ поддерживает требования официального Берлина к России по проведению полного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, передает ТАСС со ссылкой на заявление организации. В то же время в ассоциации отметили, что повторное обследование Навального в Германии может проводиться лишь с согласия его родных.

«Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию», — заявили в организации.

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Ассоциация врачей подчеркнула, что нет сомнений «в качестве медицинского обследования» Навального, которое проводят немецкие врачи. «Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники», — отметил представитель организации.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Спустя несколько дней оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок», который, по мнению Великобритании, был применен в Солсбери в 2018 году в отношении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Фото: Michael Sohn / AP

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5 сентября российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу для расследования случившегося с оппозиционным политиком. «Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <...> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — сказал глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Супруга политика Юлия критически отнеслась к этой инициативе. Юлия Навальная отметила, что диагноз ему уже поставили и это отравление фосфорорганическими соединениями. По ее словам, омские врачи об этом «прекрасно знали», а на отравление указывали клинические проявления. 

Данные о результатах обследования оппозиционера у Германии запросила российская Генпрокуратура. Ведомство попросило предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. МИД и Кремль заявляли, что пока точных данных немецкая сторона не предоставила.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Навальный, медицинское обследование, отравление, Германия
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