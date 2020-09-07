В ФРГ медики отказались снова обследовать Навального без согласия родных

Без согласия родных оппозиционера новое обследование Навального проводиться не будет, сообщила ассоциация немецких врачей. В субботу Леонид Рошаль предложил им совместно выяснить, что случилось с оппозиционером

Фото: Christian Mang / Reuters

Федеральная ассоциация врачей ФРГ поддерживает требования официального Берлина к России по проведению полного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, передает ТАСС со ссылкой на заявление организации. В то же время в ассоциации отметили, что повторное обследование Навального в Германии может проводиться лишь с согласия его родных.

«Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию», — заявили в организации.

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Ассоциация врачей подчеркнула, что нет сомнений «в качестве медицинского обследования» Навального, которое проводят немецкие врачи. «Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники», — отметил представитель организации.