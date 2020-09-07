Правозащитники назвали три проблемы из-за запрета пикетов в Москве

Среди проблем они назвали неправильную интерпретацию пикетов властями и нечетко определенный федеральным и городскими законами Москвы и Санкт-Петербурга статус участников одиночных пикетов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева обратились к уполномоченным по правам человека в Москве и Санкт-Петербурге Татьяне Потяевой и Александру Шишлову с просьбой поднять вопрос об отмене запрета на одиночные пикеты.

«Мы обеспокоены негативной тенденцией ограничения одиночных пикетов, сложившейся в Москве и Санкт-Петербурге в последнее время. Важное значение одиночных пикетов обусловлено тем, что это единственный формат публичного выражения мнения, который не требует предварительного согласования с органами власти и позволяет гражданам достаточно быстро и просто высказаться по общественно значимым вопросам, требующим немедленной реакции», — говорится в обращении (есть у РБК).

По мнению правозащитников, есть несколько основных проблем, которые являются причинами непропорционального ограничения одиночных пикетов. В столице, как отмечают Черкасов и Астраханцева, их три, в Санкт-Петербурге — четыре.

Три из перечисленных ими проблем как в Москве, так и в Санкт-Петербурге оказались одинаковыми. Одной из них названы введенные из-за пандемии в обоих городах ограничения на проведение публичных мероприятий, которые продолжают действовать до сих пор. «Это ограничение на практике распространилось и на одиночные пикеты, хотя они не являются массовыми мероприятиями», — констатируют правозащитники.