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Правозащитники назвали три проблемы из-за запрета пикетов в Москве

Среди проблем они назвали неправильную интерпретацию пикетов властями и нечетко определенный федеральным и городскими законами Москвы и Санкт-Петербурга статус участников одиночных пикетов
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева обратились к уполномоченным по правам человека в Москве и Санкт-Петербурге Татьяне Потяевой и Александру Шишлову с просьбой поднять вопрос об отмене запрета на одиночные пикеты.

«Мы обеспокоены негативной тенденцией ограничения одиночных пикетов, сложившейся в Москве и Санкт-Петербурге в последнее время. Важное значение одиночных пикетов обусловлено тем, что это единственный формат публичного выражения мнения, который не требует предварительного согласования с органами власти и позволяет гражданам достаточно быстро и просто высказаться по общественно значимым вопросам, требующим немедленной реакции», — говорится в обращении (есть у РБК).

По мнению правозащитников, есть несколько основных проблем, которые являются причинами непропорционального ограничения одиночных пикетов. В столице, как отмечают Черкасов и Астраханцева, их три, в Санкт-Петербурге — четыре.

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Три из перечисленных ими проблем как в Москве, так и в Санкт-Петербурге оказались одинаковыми. Одной из них названы введенные из-за пандемии в обоих городах ограничения на проведение публичных мероприятий, которые продолжают действовать до сих пор. «Это ограничение на практике распространилось и на одиночные пикеты, хотя они не являются массовыми мероприятиями», — констатируют правозащитники.

Второй проблемой при ограничении одиночных пикетов они назвали интерпретацию одиночных пикетов властями. По словам Черкасова и Астраханцевой, одиночный пикет может рассматриваться в качестве коллективного публичного мероприятия, если возле демонстранта собираются наблюдатели, прохожие или образуется очередь желающих также выступить с пикетом после окончания пикета предыдущего демонстранта.

В качестве третьей проблемы правозащитники назвали нечетко определенный федеральным и городскими законами статус участников одиночных пикетов: являются ли они участниками или организаторами одиночного пикета. Из-за правовой неопределенности в особо уязвимом положении, по их мнению, оказываются участники одиночных пикетов в возрасте до 18 лет, поскольку в соответствии с федеральным законом о публичных мероприятиях они могут быть участниками пикетирования, но не могут его организовывать.

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Отдельной проблемой, которую Черкасов и Астраханцева выделили в Санкт-Петербурге, является специфика задержаний на одиночных пикетах. «Так называемое задержание по КУСП (книга учета сообщений о происшествиях. — РБК), которое стали активно применять осенью 2018 года в отношении участников «бессрочного протеста», — это задержание со ссылкой на жалобы от граждан, зарегистрированные в книге учета сообщений о преступлениях. Такое основание продолжает применяться в Санкт-Петербурге и в 2020 году», — заявили правозащитники.

Они попросили Потяеву и Шишлова обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением отменить запреты на проведение одиночных пикетов, введенные указами в марте этого года в преддверии самоизоляции, а также внести на рассмотрение Мосгордумы и заксобрания Петербурга «вопрос об ограничении свободы выражения и свободы собраний граждан в форме одиночных пикетов». Также Черкасов и Астраханцева предложили московским и петербургским депутатам внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», где они должны будут:

  • уточнить особый правовой статус одиночных пикетов;
  • конкретизировать положения федерального закона о том, что наблюдатели за одиночным пикетом, а также люди, ожидающие своей очереди для пикетирования, не являются участниками пикета;
  • конкретизировать положения федерального закона о том, что человек, проводящий одиночный пикет, является его участником, в силу чего на него не распространяются ограничения, предусмотренные для организаторов публичного мероприятия (возраст, гражданство и т.д.), а также участникам одиночных пикетов не может вменяться ответственность за нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Черкасов и Астраханцева попросили Потяеву и Шишлова подготовить и направить специальный доклад о ситуации с ограничением свободы выражения и свободы собраний в форме одиночных пикетов в Москве и Петербурге, а затем направить его в Мосгордуму, мэру Москвы, в заксобрание Санкт-Петербурга и губернатору города.

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Наконец, правозащитники попросили омбудсменов обратиться в ГУ МВД России по Москве, а также в главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с предложением прекратить задержания участников одиночных пикетов в обоих городах.

«Обращения отправлены в аппараты уполномоченных через электронные приемные, которые размещены на сайтах», — сообщил РБК юрист издания «ОВД-Инфо» и правозащитного центра «Мемориал» Денис Шедов.

РБК обратился за комментарием в аппараты уполномоченных по правам человека по Москве и Санкт-Петербургу.

Авторы: Екатерина Костина, Наталья Галимова, Алена Прохоренко, Михаил Юшков
Теги: правозащитники, одиночные пикеты, уполномоченный по правам человека, Москва ..., Санкт-Петербург
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