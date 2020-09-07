В России за сутки выявили 5,1 тыс. заразившихся коронавирусом

В стране третий день подряд фиксируют более 5 тыс. заболевших. До этого на протяжении более двух недель ежедневно выявляли менее 5 тыс. человек с коронавирусом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5185 человек и теперь составляет 1 млн 30 тыс. 690, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1223 (23,6%) человека от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: