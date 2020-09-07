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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 5,1 тыс. заразившихся коронавирусом

В стране третий день подряд фиксируют более 5 тыс. заболевших. До этого на протяжении более двух недель ежедневно выявляли менее 5 тыс. человек с коронавирусом
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5185 человек и теперь составляет 1 млн 30 тыс. 690, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1223 (23,6%) человека от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.

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Фото: Adnan Abidi / Reuters

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 690,
  • Санкт-Петербург — 196,
  • Московская область — 166,
  • Ростовская область — 151,
  • Нижегородская область — 151,
  • Свердловская область — 125,
  • Ставропольский край — 124,
  • Воронежская область — 109,
  • Красноярский край — 106,
  • Самарская область — 102,
  • Саратовская область — 101.

В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (267 тыс.), Подмосковье (69,3 тыс.), Санкт-Петербург (38 тыс.), Нижегородская (28,7 тыс.) и Свердловская (26,1 тыс.) области.
 

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С начала пандемии в России от COVID-19 умер, по данным оперативного штаба, 17 871 человек. Более 843 тыс. заболевших выздоровели. Однако Росстат 4 сентября сообщил, что общее число умерших с COVID-19 за апрель—июль составило 37 908.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 38,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 270 тыс. за последние сутки.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Накануне, 6 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не внесла радикальных изменений в жизнь россиян. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не верить слухам о возможном введении ограничений из-за коронавируса. «Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью», — заявил он. По словам Собянина, в случае возникновения критической ситуации власти и население будут на нее реагировать.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, заболевшие
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