В России за сутки выявили 5,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5185 человек и теперь составляет 1 млн 30 тыс. 690, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За последние 24 часа ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1223 (23,6%) человека от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.
По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:
- Москва — 690,
- Санкт-Петербург — 196,
- Московская область — 166,
- Ростовская область — 151,
- Нижегородская область — 151,
- Свердловская область — 125,
- Ставропольский край — 124,
- Воронежская область — 109,
- Красноярский край — 106,
- Самарская область — 102,
- Саратовская область — 101.