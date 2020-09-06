Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу

Он призвал жителей столицы не верить слухам о возможном карантине и фильтровать информацию. Ранее Собянин обещал победить эпидемию коронавирусной инфекции в течение полугода

Сергей Собянин (Фото: Денис Гришкин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»)

Жителям Москвы не нужно верить в слухи о возможном введении ограничений из-за коронавируса. При этом власти готовы к критическому развитию эпидемиологической обстановки в столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ (выйдет в эфир вечером).

«Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

По его словам, в случае возникновения критической ситуации власти и население будут на нее реагировать. Собянин призвал граждан не «закапывать себя заранее» и быть более оптимистичными.

Как пишет «РИА Новости», оценивая вводимые в Москве карантинные меры, Собянин отметил, что столица «выдержала удар пандемии», несмотря на почти двукратное падение экономики. По мнению московских властей, полностью отрасли восстановятся в ближайшие полгода, а затем пойдет рост.