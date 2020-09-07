Глава Центра Гамалеи спрогнозировал сроки победы над COVID-19 в России

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Пандемия коронавируса в России закончится к лету 2021 года благодаря массовой вакцинации в стране. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает издание «Известия».

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — отметил он.

Гинцбург добавил, что таких результатов получится добиться в случае, если государство задействует все имеющиеся мощности, чтобы за год были произведены 80 млн доз вакцины «Спутник V».

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