Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Ежесуточно в Индии регистрируется уже свыше 90 тыс. новых случаев заражения, всего в стране зарегистрировано более 4,2 мл больных, до плато стране еще далеко. Однако власти уже начинают частично снимать ограничения

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом, в стране выявлено 4,204 млн случаев заболевания. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В Бразилии, долгое время занимавшей вторую строчку в списке стран по числу зараженных, сейчас 4,137 млн заболевших.

Суточное количество случаев COVID-19 в Индии продолжает увеличиваться, судя по графику Университета Джонса Хопкинса, страна до сих пор не вышла на плато заболеваемости. Накануне в стране зарегистрировали свыше 90 тыс. случаев заражения — рекордное число с начала пандемии. Еще месяц назад в стране ежедневно регистрировалось примерно 60 тыс. случаев заражения в сутки (62,5 тыс. 6 августа). Общее количество жертв эпидемии в Индии превышает 71 тыс. человек, за сутки умерли 1016 пациентов.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Индия, несмотря на высокую плотность населения и близость к изначальному эпицентру заражения, Китаю, долгое время поддерживала минимальный прирост числа новых случаев заражения. В стране еще весной был введен жесткий карантин. 20 мая в крупнейшем городе страны, Мумбаи, как показывало исследование «Яндекса», активность на улицах составляла лишь 17% от уровня до пандемии. Для сравнения: тогда же в Москве, где на тот момент еще не отменили режим самоизоляции, активность на улицах достигала 48% от уровня до пандемии. Обновленные данные «Яндекса» показывают, что, несмотря на то, что темпы прироста числа больных в стране увеличиваются, уровень самоизоляции в крупнейшем мегаполисе, напротив, снижается — сейчас в Мумбаи активность на улицах достигает почти 25%.