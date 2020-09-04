Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 38 тыс.

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 за апрель—июль достигло 37 938 человек, следует из данных Росстата. Летальность вируса составила 4,5%

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Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июле составило 10 079 человек, в том числе для 5922 из них коронавирус стал основной причиной смерти (включая случаи, когда вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно из-за него), следует из данных Росстата.

COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили смерть 1191 пациентов. В еще 2966 случаях COVID-19 не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Всего за апрель—июль смертность с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составила 37 938 человек (из них 2825 умерших в апреле, 12 699 в мае, 12 335 в июне и 10 079 в июле). Доля умерших в апреле—июле достигла 4,5% от количества подтвержденных случаев заболевания (839 981 человек по состоянию на 31 июля, по данным оперативного штаба правительства (pdf). Это выше среднемировых показателей: в соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-19 в мире составляет 3,7% (методика учета заболевших и умерших в разных странах отличается).

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июля, от коронавируса умерло 13 963 человек (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти), что меньше данных Росстата.

Всего, по данным Росстата, общий уровень смертности за январь—июль составил 1,13 млн человек, что на 5,4% выше аналогичного периода прошлого года.