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Пандемия коронавируса ,  
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Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 38 тыс.

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 за апрель—июль достигло 37 938 человек, следует из данных Росстата. Летальность вируса составила 4,5%
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июле составило 10 079 человек, в том числе для 5922 из них коронавирус стал основной причиной смерти (включая случаи, когда вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно из-за него), следует из данных Росстата.

COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили смерть 1191 пациентов. В еще 2966 случаях COVID-19 не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Всего за апрель—июль смертность с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составила 37 938 человек (из них 2825 умерших в апреле, 12 699 в мае, 12 335 в июне и 10 079 в июле). Доля умерших в апреле—июле достигла 4,5% от количества подтвержденных случаев заболевания (839 981 человек по состоянию на 31 июля, по данным оперативного штаба правительства (pdf). Это выше среднемировых показателей: в соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-19 в мире составляет 3,7% (методика учета заболевших и умерших в разных странах отличается).

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июля, от коронавируса умерло 13 963 человек (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти), что меньше данных Росстата.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости


Всего, по данным Росстата, общий уровень смертности за январь—июль составил 1,13 млн человек, что на 5,4% выше аналогичного периода прошлого года.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 1 015 105 заражений инфекцией. Общее число летальных исходов составило 17 649.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, COVID-19, смертность, июль, пандемия, коронавирус
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