Путин не увидел кардинального влияния пандемии на жизнь россиян

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не внесла радикальных изменений в жизнь россиян. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». Интервью с главой государства было записано 12 июня.

«Вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги», — сказал он.

По словам президента, еще до начала пандемии в России активно развивалось онлайн-обучение и телемедицина. Однако в условиях распространения коронавируса эти направления стали активнее развиваться.

Глава государства также подчеркнул, что российские компании справились с новыми условиями. «И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80% — и наши компании справились с этим», — пояснил российский лидер.