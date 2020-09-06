Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Житель Подмосковья в драке убил двух человек Общество, 18:55 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:45 Путин не увидел кардинального влияния пандемии на жизнь россиян Политика, 18:19 СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек Политика, 18:19 Напарник Квята впервые в карьере выиграл гонку «Формулы-1» Спорт, 18:11 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 17:51 Стал известен состав сборной России на матч с Венгрией в Лиге наций Спорт, 17:41 Фургала и Абызова посадили в одну камеру в «Лефортово» Политика, 17:39 Результат победителя этапа «Формулы-2» аннулирован из-за нехватки топлива Спорт, 17:07 Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой Политика, 16:49 Шойгу сообщил об имитации НАТО авиаударов по России Политика, 16:45 Земан не увидел связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2» Политика, 16:43 Российский теннисист выиграл второй турнир подряд Спорт, 16:39 Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей Политика, 16:27
Политика ,  
0 

Путин не увидел кардинального влияния пандемии на жизнь россиян

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не внесла радикальных изменений в жизнь россиян. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». Интервью с главой государства было записано 12 июня.

«Вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги», — сказал он.

Путин заявил о «достойно прошедшей трудный период» пандемии Москве
Общество
Владимир Путин на торжественном&nbsp;мероприятии в концертном зале &laquo;Зарядье&raquo;

По словам президента, еще до начала пандемии в России активно развивалось онлайн-обучение и телемедицина. Однако в условиях распространения коронавируса эти направления стали активнее развиваться.

Глава государства также подчеркнул, что российские компании справились с новыми условиями. «И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80% — и наши компании справились с этим», — пояснил российский лидер.

Путин назвал ключевой вопрос в борьбе с коронавирусом в России
Политика
Владимир Путин

В начале распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года Путин заявлял, что вирус оказал серьезное негативное влияние на экономическую ситуацию в России и во всем мире. Тогда он сказал, что эти последствия «затрагивают всю систему мира хозяйственных связей».

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Затем, в июне 2020 года, президент объявил, что российские власти действуют на опережение в борьбе с инфекцией и смогли минимизировать социальные и экономические последствия.

Последний раз на эту тему Путин высказался в ходе выступления 5 сентября на торжественном мероприятии, посвященном 873-летию Москвы. Он заявил, что, несмотря на эпицентр пандемии, столица достойно справилась со всеми трудностями. Президент отметил, что Москва даже помогла другим регионам России преодолеть кризисные ситуации.

Теги: Владимир Путин, коронавирус, «Россия 1»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter