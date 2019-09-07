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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Робототехнику и киберспорт предложили включить в список «уроков будущего»
Институт развития интернета подготовил список школьных предметов «Российская школа-2030: взгляд интернет-индустрии». В перечень вошли девять уроков — от киберспорта и робототехники до VR-архитектуры и квантовых технологий
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Институт развития интернета (ИРИ) подготовил исследование «Российская школа-2030: взгляд интернет-индустрии». В рамках первого этапа проекта эксперты ИРИ совместно с представителями Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» представили список школьных предметов для развития «компетенций будущего».

Список ИРИ, с которым ознакомился РБК, включает в себя 9 «уроков будущего», как уже популярных у современных школьников робототехника и программирование, набирающий очки киберспорт, так и футуристичные предметы вроде VR-архитектуры и квантовых технологий. Эти курсы помогут в развитии «компетенций будущего», перечень которых определен WorldSkills и Атласом профессий АСИ. В подготовке исследования приняли участие более 100 экспертов: IT-специалисты, ведущие сотрудники ссузов, вузов и научных институтов, представители делового сообщества, и преподаватели школ.

Что предложили изучать в школах будущего

Основы цифровой грамотности и этикета включают в себя: кибербезопасность, навыки ориентации в информационном поле, профилактику киберугроз. Учеников обучают критически воспринимать информацию, различать фейковые новости и проверять достоверность сведений, прививают навыки сетевого этикета и кибербезопасности. Курс развивает общие цифровые знания, служит профилактике киберсталкинга и киберугроз, включая кибербуллинг.

Робототехника изучает комплекс наук, состоящий из алгоритмики, механики, основ электроники и микропроцессорных систем. Развивает пространственное мышление и логику, воображение, креатив и эвристику, командные навыки и инженерное творчество. Курс пригодится будущим инженерам и программистам, IT-специалистам, по любому профилю, связанному с автоматизацией производства.

VR-архитектура и web-дизайн формируют новое представление о социально-культурной среде, урбанизации, строительстве, прикладном инжиниринге. Предлагает инструментарий для развития эвристики, креатива и воображения, логики и пространственно-образного мышления, улучшает навыки проектирования и моделирования. Пригодится будущим IT-дизайнерам, web-конструкторам, IT-разработчикам, киберспортсменам, проектировщикам, архитекторам, инженерам.

Архитектура искусственного интеллекта касается машинного обучения и анализа. Развивает комплексные IT-навыки, требует углубленного изучения прикладной математики, алгоритмики, даталогии, аналитики данных, матричных систем. Курс нацелен на усиление когнитивного мышления и цифровой культуры, развитие внимания, реакции, зрительной и долгосрочной памяти. Пригодится будущим программистам, IT-инженерам, аналитикам больших данных, персональным тренерам ИИ, специалистам по нейросетям.

Анализ и работа с большими данными дают общие знания по математике, информатике, учат основам программирования, углубляет понимание алгоритмики, IT-безопасности, юриспруденции и интернет-права, знакомит с аналитикой данных. Развивает логику, внимание, концентрацию, реакцию и все виды памяти. Пригодится в качестве фундамента для будущего обучения на инженера, аналитика данных, архитектора ИИ, программиста, сотрудника сектора IT-безопасности, юриста с IT-квалификацией.

Киберспорт развивает стратегическое мышление и логику, внимание, скорость реакции, командные навыки, все виды памяти; расширяет цифровой кругозор и общую компьютерную грамотность, улучшает владение аппаратным IT-комплексом, поднимает, развивает навыки программирования. Часть профессиональных игр тесно связана с математикой, информатикой, эвристикой, военно-патриотической культурой, ряд игр дает опыт прикладного программирования. Понадобится профессиональным киберспортсменам, гейм- и веб-дизайнерам, программистам, IT-специалистам, конструкторам, инженерам, менеджерам, маркетологам, авторам блогов о кибериндустрии, специалистам по пиару и рекламе киберспорта, управленцам сектора и будущим тренерам.

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту. Министерство допустило включение факультативных занятий по киберспорту в учебный план по инициативе самих школ.

Программирование / кодирование сопряжено с углублением и профильным освоением точных дисциплин, информатики, алгоритмики, философии цифровых систем. Развивает базовые IT-знания и умения, навыки в области визуальной культуры и дизайна, системного менеджмента и администрирования. Совершенствует логику, память и внимание, когнитивные способности, эрудицию, профессиональное творчество и инновации, креативность и персонализацию. Важно для специалистов цифровой индустрии, владельцев собственных сайтов, онлайн-предпринимателей.

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) используется при решении сложных технических задач, учит справляться со сложными изобретательскими задачами, прогнозировать развитие технических систем. Способствует повышению эрудиции и развитию качеств творческой личности.

Квантовые технологии и вычисления. По мнению экспертов ИРИ, к 2040 году дети в российских школах смогут изучать квантовое программирование. Предмет включает знания по физике, квантовой механике, комплексу точных и цифровых наук. Развивает стремление к познанию и к созиданию, расширяет пространственное мышление, возможности памяти и интеллекта. Программы заинтересуют будущих квантовых криптографов, аналитиков данных, специалистов по электронике и гаджетам (инженеров, разработчиков ПО, программистов), IT-безопасников, медиков, специалистов по квантовой телепортации.

Профориентация школьников

В эпоху повсеместной цифровизации нужно осваивать новые компетенции и «гибкие навыки», чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда и эффективными в профессии, прокомментировал РБК гендиректор ИРИ Сергей Петров. Исследование он считает «визионерским проектом», показывающим, какие кадры понадобятся стране в будущем в условиях новой образовательной экосреды и экономических вызовов.

Эксперты ИРИ считают, что подобные предметы позволят избежать попадания в квалификационную яму, в которой на сегодня находятся 1,3 млрд работников по всему миру и 34 млн граждан в России (по подсчетам BCG и World Skills).

Доцент кафедры «Системной и программной инженерии» НИТУ «МИСиС» Владимир Бабешко сказал РБК, что в силу динамичности отрасли IT нужно заботиться о подготовке кадров с большим опережением. С этой точки зрения исследование поможет школьникам в профориентации.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина назвала такой список «правильным и очень востребованным». Эксперт назвала перечисленные предметы междисциплинарными комплексными направлениями, которые подразумевают другие технологии обучения, проектную ориентированность, исследовательскую направленность и дают новые компетенции. По ее мнению, часть предметов с учетом их сложности должна изучаться на факультативной основе, в то время как уроки по курсам вроде кибербезопасности обязательны для каждого.

РБК отправил запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать список ИРИ.

Авторы: Владимир Дергачев, Полина Звездина
Теги: Институт развития интернета, киберспорт, аси, МИСиС, Исследование
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