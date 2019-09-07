Робототехнику и киберспорт предложили включить в список «уроков будущего»

— VR-архитектура и web-дизайн формируют новое представление о социально-культурной среде, урбанизации, строительстве, прикладном инжиниринге. Предлагает инструментарий для развития эвристики, креатива и воображения, логики и пространственно-образного мышления, улучшает навыки проектирования и моделирования. Пригодится будущим IT-дизайнерам, web-конструкторам, IT-разработчикам, киберспортсменам, проектировщикам, архитекторам, инженерам.

— Архитектура искусственного интеллекта касается машинного обучения и анализа. Развивает комплексные IT-навыки, требует углубленного изучения прикладной математики, алгоритмики, даталогии, аналитики данных, матричных систем. Курс нацелен на усиление когнитивного мышления и цифровой культуры, развитие внимания, реакции, зрительной и долгосрочной памяти. Пригодится будущим программистам, IT-инженерам, аналитикам больших данных, персональным тренерам ИИ, специалистам по нейросетям.

— Анализ и работа с большими данными дают общие знания по математике, информатике, учат основам программирования, углубляет понимание алгоритмики, IT-безопасности, юриспруденции и интернет-права, знакомит с аналитикой данных. Развивает логику, внимание, концентрацию, реакцию и все виды памяти. Пригодится в качестве фундамента для будущего обучения на инженера, аналитика данных, архитектора ИИ, программиста, сотрудника сектора IT-безопасности, юриста с IT-квалификацией.

— Киберспорт развивает стратегическое мышление и логику, внимание, скорость реакции, командные навыки, все виды памяти; расширяет цифровой кругозор и общую компьютерную грамотность, улучшает владение аппаратным IT-комплексом, поднимает, развивает навыки программирования. Часть профессиональных игр тесно связана с математикой, информатикой, эвристикой, военно-патриотической культурой, ряд игр дает опыт прикладного программирования. Понадобится профессиональным киберспортсменам, гейм- и веб-дизайнерам, программистам, IT-специалистам, конструкторам, инженерам, менеджерам, маркетологам, авторам блогов о кибериндустрии, специалистам по пиару и рекламе киберспорта, управленцам сектора и будущим тренерам.

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту. Министерство допустило включение факультативных занятий по киберспорту в учебный план по инициативе самих школ.

— Программирование / кодирование сопряжено с углублением и профильным освоением точных дисциплин, информатики, алгоритмики, философии цифровых систем. Развивает базовые IT-знания и умения, навыки в области визуальной культуры и дизайна, системного менеджмента и администрирования. Совершенствует логику, память и внимание, когнитивные способности, эрудицию, профессиональное творчество и инновации, креативность и персонализацию. Важно для специалистов цифровой индустрии, владельцев собственных сайтов, онлайн-предпринимателей.

— ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) используется при решении сложных технических задач, учит справляться со сложными изобретательскими задачами, прогнозировать развитие технических систем. Способствует повышению эрудиции и развитию качеств творческой личности.

— Квантовые технологии и вычисления. По мнению экспертов ИРИ, к 2040 году дети в российских школах смогут изучать квантовое программирование. Предмет включает знания по физике, квантовой механике, комплексу точных и цифровых наук. Развивает стремление к познанию и к созиданию, расширяет пространственное мышление, возможности памяти и интеллекта. Программы заинтересуют будущих квантовых криптографов, аналитиков данных, специалистов по электронике и гаджетам (инженеров, разработчиков ПО, программистов), IT-безопасников, медиков, специалистов по квантовой телепортации.

Профориентация школьников

В эпоху повсеместной цифровизации нужно осваивать новые компетенции и «гибкие навыки», чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда и эффективными в профессии, прокомментировал РБК гендиректор ИРИ Сергей Петров. Исследование он считает «визионерским проектом», показывающим, какие кадры понадобятся стране в будущем в условиях новой образовательной экосреды и экономических вызовов.

Эксперты ИРИ считают, что подобные предметы позволят избежать попадания в квалификационную яму, в которой на сегодня находятся 1,3 млрд работников по всему миру и 34 млн граждан в России (по подсчетам BCG и World Skills).

Доцент кафедры «Системной и программной инженерии» НИТУ «МИСиС» Владимир Бабешко сказал РБК, что в силу динамичности отрасли IT нужно заботиться о подготовке кадров с большим опережением. С этой точки зрения исследование поможет школьникам в профориентации.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина назвала такой список «правильным и очень востребованным». Эксперт назвала перечисленные предметы междисциплинарными комплексными направлениями, которые подразумевают другие технологии обучения, проектную ориентированность, исследовательскую направленность и дают новые компетенции. По ее мнению, часть предметов с учетом их сложности должна изучаться на факультативной основе, в то время как уроки по курсам вроде кибербезопасности обязательны для каждого.

РБК отправил запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать список ИРИ.