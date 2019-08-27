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Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
В «квалификационную яму» попадают те, чьи компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой ими работы. В России число таких работников составляет 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции, они попадают в «квалификационную яму». Об этом говорится в докладе BCG и World Skills «Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты», передает «РИА Новости».

В документе, который основан на статистике Организации экономического сотрудничества и развития, указывается, что каждый третий работник в мире сталкивается с этой проблемой. В «квалификационной яме» находятся около 1,3 млрд сотрудников, а к 2030 году их число увеличится на 100 млн человек.

Согласно докладу, в России число таких работников составляет 33,9 млн человек.

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В документе говорится, что в 2017 году из-за кадрового разрыва мировой ВВП недополучил $5 трлн.

Как отмечают в BCG, причины возникновения квалификационных ям в разных странах могут различаться. «Глубина необходимой трансформации системы образования и рынка труда будет зависеть от уровня развития человекоцентрического подхода, а также от особенностей каждой конкретной страны», — указали в компании. Там добавили, что в ближайшие 10 лет качественный переход к новому типу социального контракта может увеличить рост ВВП в разных странах на 0,5 — 2% в год.

Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего. Более 40% россиян конкурентны на рынке труда с точки зрения возможностей, которое дает хорошее образование, заключили эксперты.

Автор: Юлия Выродова
Теги: работа, квалификация, навыки
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