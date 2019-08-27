Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

В «квалификационную яму» попадают те, чьи компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой ими работы. В России число таких работников составляет 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills

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Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции, они попадают в «квалификационную яму». Об этом говорится в докладе BCG и World Skills «Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты», передает «РИА Новости».

В документе, который основан на статистике Организации экономического сотрудничества и развития, указывается, что каждый третий работник в мире сталкивается с этой проблемой. В «квалификационной яме» находятся около 1,3 млрд сотрудников, а к 2030 году их число увеличится на 100 млн человек.

Согласно докладу, в России число таких работников составляет 33,9 млн человек.

В документе говорится, что в 2017 году из-за кадрового разрыва мировой ВВП недополучил $5 трлн.