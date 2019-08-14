Институт развития интернета предложил преподавать киберспорт в школах

Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИРИ.

Отмечается, что занятия должны быть факультативными. Эксперимент предлагается реализовать в нескольких школах в каждом регионе в 2020–2025 годах.

«ИТ-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти. Результаты опроса 10 тыс. студентов-программистов, проведенного интернет-сервисом HackerRank, показали, что 65% опрошенных — самоучки», — объяснил гендиректор института Сергей Петров. Он отметил, что в некоторых российских вузах уже сейчас есть специальности, связанные с киберспортом.

ИРИ ссылается на иностранный опыт. В скандинавских странах киберспорт является учебной дисциплиной, в 2016 году он вошел в обязательную программу в некоторых школах Швеции и Норвегии.