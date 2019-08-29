Минпросвещения ответило на идею о введении уроков Dota и FIFA в школе

Минпросвещения ответило на идею о введении уроков Dota и FIFA в школе

Школы имеют право сами решать, включать факультативные занятия по киберспорту в учебный план или нет, разъяснило Минпросвещения. Ранее с инициативой о введении таких занятий выступил Институт развития интернета

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

Образовательные организации могут самостоятельно принимать решение о включении в учебный план факультативных занятий по киберспорту. Об этом говорится в ответе Минпросвещения гендиректору Института развития интернета (ИРИ) Сергею Петрову (есть у РБК).

Ведомство напомнило, что в соответствии с государственными стандартами образования в учебном плане основной образовательной программы предусмотрены две части: обязательная и вариативная. В вариативной части школы могут включать в учебный план дополнительные предметы, в том числе факультативные занятия, курсы и модули в зависимости от специфики образовательной организации и ее возможностей.

«Я считаю, что позиция Министерства просвещения – довольно взвешенная: посмотреть на интерес и готовность школ к таким факультативам. Некоторые школы уже оценили преимущества, который даёт киберспорт – вовлеченность школьников, возможность говорить со своей аудиторией на одном языке», — заявил РБК Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Федерация участвует в разработке проекта.

ИРИ ранее предложил ведомству ввести в школах факультативные уроки по киберспорту в качестве эксперимента. Провести его, по задумке института, можно в нескольких школах в каждом регионе в 2020–2025 годах.