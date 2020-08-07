В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19

Число смертей от коронавируса, регистрируемых в Москве за сутки, последние три недели остается стабильным

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего от COVID-19 в столице с начала пандемии умерли 4560 человек.

Число смертей от коронавируса за сутки в последние три недели держится примерно на одном уровне. Оно колеблется от 10 до 14.

Число новых случаев заражения COVID-19, выявляемых за день, в Москве также остается стабильным: в течение тех же трех недель оно находится в диапазоне 600–700. За прошедшие сутки коронавирус в столице выявили еще у 686 человек.

Москва по-прежнему лидирует по числу заражений COVID-19 в России. Всего в ней коронавирусом заразились 246,1 тыс. человек. Из них 187,5 тыс. уже выздоровели, лечиться продолжают 54 тыс. пациентов.