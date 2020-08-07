В депздраве Москвы назвали первых участников вакцинации от коронавируса

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Медицинские работники и учителя станут первыми участниками программы добровольной вакцинации от коронавируса. Об этом РБК сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

В департаменте отметили, что вакцинация начнется после официальной регистрации и пострегистрационного исследования вакцины.

«Участие в программе вакцинации будет предложено некоторым категориям граждан в первую очередь — медицинским работникам, учителям, тем кто регулярно контактирует с населением», — сообщили в депздраве. Там добавили, что вакцинация будет добровольной.

В конце июля глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что вакцинация людей из группы риска может начаться в августе. Он уточнял, что первыми процедуру пройдут медработники и те, кто наиболее часто сталкивается с зараженными.