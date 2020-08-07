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Пандемия коронавируса ,  
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В депздраве Москвы назвали первых участников вакцинации от коронавируса

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Медицинские работники и учителя станут первыми участниками программы добровольной вакцинации от коронавируса. Об этом РБК сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

В департаменте отметили, что вакцинация начнется после официальной регистрации и пострегистрационного исследования вакцины.

«Участие в программе вакцинации будет предложено некоторым категориям граждан в первую очередь — медицинским работникам, учителям, тем кто регулярно контактирует с населением», — сообщили в депздраве. Там добавили, что вакцинация будет добровольной.

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В конце июля глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что вакцинация людей из группы риска может начаться в августе. Он уточнял, что первыми процедуру пройдут медработники и те, кто наиболее часто сталкивается с зараженными.

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что первую российскую вакцину от коронавируса планируют зарегистрировать 12 августа.

В июле завершились клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Еще один препарат, разработанный научным центром «Вектор», находится на стадии клинических испытаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация
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