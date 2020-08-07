Пандемия коронавируса , 07 авг, 11:12
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В Москве за сутки выявили 686 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в столице зарегистрировали 686 новых зараженных. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего в России, по данным на 7 августа, COVID-19 заболели 877,1 тыс. человек. За сутки в стране зарегистрировали 5241 новый случай.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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