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В Москве за сутки выявили 686 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в столице зарегистрировали 686 новых зараженных. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России, по данным на 7 августа, COVID-19 заболели 877,1 тыс. человек. За сутки в стране зарегистрировали 5241 новый случай.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Материал дополняется.

Теги: коронавирус, Москва, COVID-19
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