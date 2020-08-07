В Москве за сутки выявили 686 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в столице зарегистрировали 686 новых зараженных. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России, по данным на 7 августа, COVID-19 заболели 877,1 тыс. человек. За сутки в стране зарегистрировали 5241 новый случай.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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