Собянин предупредил, что заболеваемость COVID в Москве не будет снижаться

Москва вышла на минимальный уровень по приросту COVID-19, но «лелеять надежды», что показатели снизятся еще, не приходится, заявил Собянин. Он пояснил, что в столице «миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов»

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Москва прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости, но ниже показатели вряд ли опустятся, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация в Москве достаточно стабильная. Вы говорили о том, что за месяц показатели выявляемости снизились более чем на 7% — на самом деле надо смотреть и сравнивать пиковые заболевания с тем, что сейчас происходит. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в десять раз. То есть мы прошли пик. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем», — сказал Собянин.

Это связано с тем, что в Москве «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов», пояснил мэр.

«И, конечно, лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре выявленных случаев, скажем, в районе от 650 до 700 плюс-минус 50», — сказал Собянин.