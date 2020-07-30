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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предупредил, что заболеваемость COVID в Москве не будет снижаться

Москва вышла на минимальный уровень по приросту COVID-19, но «лелеять надежды», что показатели снизятся еще, не приходится, заявил Собянин. Он пояснил, что в столице «миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов»
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Москва прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости, но ниже показатели вряд ли опустятся, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация в Москве достаточно стабильная. Вы говорили о том, что за месяц показатели выявляемости снизились более чем на 7% — на самом деле надо смотреть и сравнивать пиковые заболевания с тем, что сейчас происходит. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в десять раз. То есть мы прошли пик. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем», — сказал Собянин.

Это связано с тем, что в Москве «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов», пояснил мэр.

«И, конечно, лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре выявленных случаев, скажем, в районе от 650 до 700 плюс-минус 50», — сказал Собянин.

Собянин назвал Путину сроки запрета массовых мероприятий в Москве
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва, которая стала эпицентром коронавируса, находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением заболевания. Это значит, что большинство из них в городе уже не действует, однако для жителей сохраняются требование носить защитные маски в общественных местах и транспорте и запрет на массовые мероприятия. Проведение массовых мероприятий в столице, по словам Собянина, будет отложено, скорее всего, до конца августа.

«Стабильной основой для серьезной борьбы» с коронавирусом станет появление вакцины от него и прививочная кампания, заявил мэр. 24 июля он сообщил, что вакцинация от COVID-19 в Москве будет бесплатной. Сейчас в московских поликлиниках можно бесплатно пройти тест на коронавирус и тест на антитела к нему.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва
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