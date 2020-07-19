Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан для вакцинации от COVID

Александр Гинцбург (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Кроме людей из группы риска от коронавируса, в первую очередь, необходимо прививать учителей и тех, кто живет и работает в замкнутых коллективах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — пояснил Гинцбург.

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