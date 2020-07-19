Пандемия коронавируса , 19 июл, 07:46
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Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан для вакцинации от COVID
Александр Гинцбург
Кроме людей из группы риска от коронавируса, в первую очередь, необходимо прививать учителей и тех, кто живет и работает в замкнутых коллективах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.
«Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — пояснил Гинцбург.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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