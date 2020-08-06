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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп допустил возможность создания вакцины от COVID-19 к выборам

По словам Дональда Трампа, вакцина от коронавирусной инфекции будет создана раньше конца нынешнего года и, вполне возможно, еще до назначенных на 3 ноября президентских выборов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть создана еще до выборов президента США, назначенных на 3 ноября 2020 года. Об этом заявил действующий президент Дональд Трамп в интервью журналисту Херальдо Ривере в эфире радиостанции WTAM.

Трамп сказал, что в США разрабатывается много вакцин, а отвечая на вопрос Риверы о том, когда разработка будет завершена, Трамп заверил, что ждать осталось недолго. «Раньше чем наступит конец года, может быть, намного раньше», — сказал президент.

— Раньше чем 3 ноября?

— Некоторые из них [вакцин], возможно, и раньше, но точно где-то в это время. У нас прекрасные компании, одни из лучших в мире. Но и остальной мир тоже разрабатывает вакцины.

После того как Ривера предположил, что выборы 3 ноября могут стать своего рода референдумом по вопросу о доверии к действиям действующего президента в период пандемии, Трамп сказал, что это будет референдум о доверии ко всему, что он сделал, — от строительства стены на границе с Мексикой до развития космических проектов.

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Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщила, что ведущие работу над созданием вакцины от COVID-19 американские ученые обеспокоены тем, что создание вакцины придется ускорить в угоду политике. Эксперты, опрошенные NYT, опасаются, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать, по крайней мере, ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

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Как отмечает издание, чиновники Белого дома специально не упоминают выборы во время обсуждений по вакцине на встречах совета, созванного для наблюдения за работой над препаратом, однако люди, знакомые с деталями этих бесед, утверждают, что чиновники регулярно спрашивают про октябрь. При этом советники кампании Трампа в личных беседах называют получение вакцины до выборов Святым Граалем, пишет NYT.

В свою очередь, чиновники президентской администрации заявляют, что Трамп не намерен препятствовать процессу изучения вакцины с целью помочь своей избирательной кампании. По словам представителя Белого дома Джадда Дира, для главы государства здоровье и безопасность американцев стоят выше. «Это не имеет ничего общего с политикой», — сказал он.

В конце июля газета Financial Times сообщила, что американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне $50–60, что составляет примерно $25–30 за дозу.

С 27 июля Moderna начала третий, финальный, этап испытаний вакцины от коронавируса. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек. По данным агентства Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), с начала пандемии COVID-19 в стране выявлено более 4,748 млн больных, более 156 тыс. человек умерли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, вакцина, коронавирус
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