Трамп допустил возможность создания вакцины от COVID-19 к выборам

По словам Дональда Трампа, вакцина от коронавирусной инфекции будет создана раньше конца нынешнего года и, вполне возможно, еще до назначенных на 3 ноября президентских выборов

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть создана еще до выборов президента США, назначенных на 3 ноября 2020 года. Об этом заявил действующий президент Дональд Трамп в интервью журналисту Херальдо Ривере в эфире радиостанции WTAM.

Трамп сказал, что в США разрабатывается много вакцин, а отвечая на вопрос Риверы о том, когда разработка будет завершена, Трамп заверил, что ждать осталось недолго. «Раньше чем наступит конец года, может быть, намного раньше», — сказал президент.

— Раньше чем 3 ноября? — Некоторые из них [вакцин], возможно, и раньше, но точно где-то в это время. У нас прекрасные компании, одни из лучших в мире. Но и остальной мир тоже разрабатывает вакцины.

После того как Ривера предположил, что выборы 3 ноября могут стать своего рода референдумом по вопросу о доверии к действиям действующего президента в период пандемии, Трамп сказал, что это будет референдум о доверии ко всему, что он сделал, — от строительства стены на границе с Мексикой до развития космических проектов.