В России за сутки выявили 3,3 тыс. заболевших коронавирусом
В России за сутки выявили 3359 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Больше всего новых случаев обнаружили в следующих регионах:
- Москва (607);
- Санкт-Петербург (266);
- Московская область (217);
- Воронежская область (112);
- Ростовская область (111).
По количеству госпитализаций на первом, втором и третьем местах оказались эти же регионы (142, 62 и 48 госпитализированных соответственно). Такое же количество заболевших, как в Подмосковье, за сутки доставили в медучреждения Омской и Новосибирской областей, а также Чувашии.
За тот же срок от инфекции по всей стране умерли 52 человека. 3178 человек вылечились от COVID.
Всего за время пандемии инфекцией заразились почти 17,9 млн россиян.
Ранее, 1 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене всех действующих в стране антиковидных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ведомство объяснило послабления стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещало вернуть ограничения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.
Накануне российский Минздрав разрешил возобновить плановую работу медицинских учреждений, перепрофилированных под пациентов с COVID.