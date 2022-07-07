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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 3,3 тыс. заболевших коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России за сутки выявили 3359 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев обнаружили в следующих регионах:

  • Москва (607);
  • Санкт-Петербург (266);
  • Московская область (217);
  • Воронежская область (112);
  • Ростовская область (111).

По количеству госпитализаций на первом, втором и третьем местах оказались эти же регионы (142, 62 и 48 госпитализированных соответственно). Такое же количество заболевших, как в Подмосковье, за сутки доставили в медучреждения Омской и Новосибирской областей, а также Чувашии.

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За тот же срок от инфекции по всей стране умерли 52 человека. 3178 человек вылечились от COVID.

Всего за время пандемии инфекцией заразились почти 17,9 млн россиян.

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Ранее, 1 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене всех действующих в стране антиковидных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ведомство объяснило послабления стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещало вернуть ограничения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Накануне российский Минздрав разрешил возобновить плановую работу медицинских учреждений, перепрофилированных под пациентов с COVID.

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