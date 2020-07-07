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Дело Ивана Сафронова ,  
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«Коммерсантъ» назвал абсурдными обвинения против Ивана Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку своего бывшего спецкора Ивана Сафронова, задержанного ФСБ по обвинению в сотрудничестве с одной из спецслужб стран НАТО. С мая 2020 года Сафронов работает советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

В заявлении говорится, что Сафронов, проработав в «Коммерсанте» около 10 лет, стал «частью его души». «Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — говорится в документе.

Журналисты также отметили, что «с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью», а «людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда».

«К делу Ивана Голунова и делу Светланы Прокопьевой теперь добавилось и дело Ивана Сафронова. Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленного допуска адвокатов», — призвали авторы заявления.

Издательский дом «Коммерсантъ» пообещал «следить за каждым действием следствия и каждым заседанием суда».

Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное
Общество
Иван Сафронов (в центре)

Материал дополняется.

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