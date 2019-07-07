Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

В прошлом году после критики журналиста организаторы теленаграды изменили правила голосования за финалистов конкурса. Несмотря на это, считает Познер, характер определения победителей остался «совершенно недемократическим»

Владимир Познер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Журналист Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором премии ТЭФИ. Также журналист решил покинуть «расширенное жюри» теленаграды, членов которого также определяет этот комитет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Познера.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал», — отметил журналист.

Это решение, по его данным, было вызвано несколькими факторами. Среди них — то, что конкурс, по мнению Познера, не смог восстановить свою репутацию с момента отказа от участия в нем телеканалов «Россия» и НТВ в 2008 году. Тогда это произошло из-за того, что в жюри прежнего организатора теленаграды — Академии российского телевидения — находилось разное число представителей от «главных», по мнению Познера, российских каналов: «Первого канала», «России» и НТВ. Большинство из них, как выяснилось позже, во время выбора победителей отдавали предпочтение передачам именно своего СМИ. Преимуществом в связи с этим обладал «Первый канал», указал журналист.

После этого скандала, по словам Познера, он ушел с поста президента Академии российского телевидения, а затем в стране был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который, «по сути дела, отодвинул академию <...> от участия в определении лучших программ и телевизионщиков страны». Эта организация, считает журналист, не должна была иметь «какое-либо отношение к ТЭФИ». «Пускай бы он придумал свой приз со своим названием», — добавил журналист, заметив, что характер определения победителей конкурса комитетом остается «совершенно недемократическим».

РБК направил запрос в Комитет индустриальных телевизионных премий.