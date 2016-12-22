Организаторы премии пообещали изменить систему голосования ТЭФИ

Систему голосования телевизионной премии ТЭФИ планируется изменить. Об этом председатель совета партнерства «Комитет индустриальных телевизионных премий» Михаил Швыдкой рассказал в интервью ТАСС.

По словам Швыдкого, нынешний порядок выбора победителей ТЭФИ «не имеет ничего общего с демократическим выбором». Поиск более объективной формы голосования ведется совместно с учеными, которые занимаются теорией игр. Главная цель — найти «оптимум между одним человеком и какой-то цифрой, которая будет давать более-менее объективную картину».

Церемония вручения премии, как пояснил Швыдкой, состоится осенью, ориентировочно в октябре.

В пресс-службе Швыдкого на запрос РБК ответили, что «все детали по премии ТЭФИ будут ближе к лету».

В 2017 году вручение ТЭФИ планировалось провести 27 июня, однако церемонию перенесли на октябрь. Причиной этого, по словам гендиректора комитета индустриальных телепремий Майи Кобахидзе, стало некорректное голосование. Члены жюри, как она пояснила, «не разобрались с инструкцией». Некоторые «ошибочно выбирали одну программу вместо трех или просто нажимали не ту кнопку». Они обращались к организаторам с просьбой переучесть голоса, однако система не позволила это сделать. Учредители пришли к выводу, что результаты «не отражают реальной картины», и решили провести повторное голосование для «более объективного результата».

Премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ (сокращение от «телевизионный эфир») была учреждена в 1994 году. С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий.