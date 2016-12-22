ТЭФИ впервые раздала призы по новой системе голосования

В Москве впервые назвали победителей телевизионной премии ТЭФИ, которые были отобраны по новым правилам, утвержденным в апреле. Количество экспертов, чьи голоса учитывались при определении победителей, расширилось до 1050

Бронзовые статуэтки «Орфей» — призы победителям премии ТЭФИ-2018 (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В Московском театре мюзикла завершилась торжественная церемония вручения призов телевизионной премии ТЭФИ-2018. В этом году отбор номинантов и победителей проходил по новой системе, утвержденной в апреле 2018 года.

Количество экспертов от каждого учредителя увеличилось до 150, кроме того, в голосовании приняли участие также и независимые специалисты. Общее количество голосующих экспертов таким образом возросло до 1050 человек. До этого каждый из учредителей направлял в жюри премии по 20 человек. Премия была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения». С 2014 года организатором проведения конкурса является некоммерческое партнерство «Комитет индустриальных телевизионных премий». Председатель Совета партнерства Михаил Швыдкой рассказывал, что новую формулу голосования придумали специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова.

Была принята наиболее трудоемкая, но, с точки зрения экспертов-математиков, самая объективная формула голосования. Как считают наши коллеги-математики, объективность голосования начинается с тысячи голосующих», — пояснял он тогда.

В результате реформ в 2018 году победителем в номинации «Журналистское расследование» стало шоу телеканала «Пятница» «Ревизорро». Лучшей телеигрой стала «Что? Где? Когда?» («Первый канал»). В номинации «Дневное ток-шоу» статуэтку получила программа «Жди меня» (НТВ). Лучшей просветительской программой стала передача «Мир наизнанку» («Пятница»). Шоу «Решала» («Че») победило в номинации «Реалити-шоу».

В номинации «Развлекательная программа «Образ жизни» победила передача «Орел и Решка» («Пятница»). Среди документальных проектов лучшим признали «Зесекреченные списки» (РЕН ТВ). Первое место среди дневных сериалов получил проект «Улица» (ТНТ).​

Лучшей информационной программой эксперты и профессионалы телевидения признали «Новости» (РЕН-ТВ), а лучшим ведущим информационной программы стал Сергей Брилев («Вести в субботу»). Евгений Поддубный и Александр Пушин стали лучшими репортерами за программу «Война в Сирии: финал появился на горизонте».

Победителем в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» стала передача «Добров в эфире» (РЕН-ТВ). Ведущий этой передачи Андрей Добров также стал лауреатом премии как ведущий. Лучшим интервьюером признана Наиля Аскер-заде («Россия 1»). Андрей Малахов получил статуэтку как лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма.