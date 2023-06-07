Тысячи животных погибли в нацпарке из-за повреждения Каховской ГЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске Политика, 14:16
В Херсоне после разрушения плотины затопило храм УПЦ Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Крупный маркетмейкер вывел с Coinbase и Binance активы почти на $70 млн Крипто, 14:14
В белгородском селе обстрелом повредило 11 тракторов Политика, 14:12
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:11
Минобороны обвинило Киев в подрыве аммиакопровода в Харьковской области Политика, 14:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил об обстреле Шебекино из «Града» Политика, 14:05
Голые — вон: как три зумера сделали $65 млн на «OnlyFans без обнаженки» Pro, 14:00
Путин допустил рост ВВП на 1–2% в 2023 году Политика, 13:54
Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града» Политика, 13:49
Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль с угнанного автомобиля Спорт, 13:44
540 тыс. кв. м жилья по программе реновации построят на месте «Черкизона» Недвижимость, 13:43
Российских гребцов допустили на международные соревнования Спорт, 13:43
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Тысячи животных погибли в нацпарке из-за повреждения Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев: тысячи зверей погибли в Нижнеднепровском нацпарке из-за потопа
Более 70 видов животных из парка были внесены в Красную книгу Украины и Херсонской области, тысячи особей погибли из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Местные села эвакуированы, уровень воды начал спадать
Последствия обстрела Каховской ГЭС
Последствия обстрела Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Нижнеднепровский национальный природный парк из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области оказался под водой, большое число животных погибли, сообщил мэр расположенной на контролируемой Россией части региона Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире «Первого канала».

«Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные», — добавил Леонтьев.

Национальный парк создан в 2015 году указом президента Украины для сохранения возобновления и рационального использования природных комплексов дельты Днепра. Ландшафт включает в себя луга, болота, степи, пойменные леса.

Его площадь превышает 80 га, а 71 вид животных с 32 видами растений включены в Мировой Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), Европейский Красный список, Красную книгу Украины и Красный список Херсонской области.

Украинские экологи предупреждали о риске гибели рыбы в Днепровском водохранилище из-за падения уровня воды при сбросе с Каховской ГЭС. Утром 6 июня жители села Марьянское в Днепропетровской области сообщили о массовом море рыбы, УНИАН опубликовало кадры большого числа погибших рыб.

Минздрав Украины призвал местных жителей не пить водопроводную воду, а запастись привозной или бутилированной. Там пояснили, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ, а в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Как изменится «Яндекс» после своей продажи и что будет с его акциями
Началась новая гонка вооружений. Что это значит для мировой экономики
Солярий не поможет: шесть мифов о витамине D

Прорыв плотины произошел утром 6 июня. Пострадали оба берега Днепра, правый остается под контролем Украины, левый — России. Оба государства провели эвакуацию. «Корсунка вся под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев о ситуации на левом берегу реки. Уровень воды в самом городе к утру 7 июня упал на 50 см.

Москва и Киев обменялись обвинениями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Российская сторона отвергает обвинения и называет ситуацию «преднамеренной диверсией» Киева, связанной с наступлением армии Украины.

Тысячи животных погибли в нацпарке из-за повреждения Каховской ГЭС
Тысячи животных погибли в нацпарке из-за повреждения Каховской ГЭС

Плотина была повреждена еще за неделю до ее разрушения, выяснили журналисты The New York Times, The Washington Post и Financial Times. Они изучили спутниковые снимки плотины и пришли к выводу, что участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился.

Херсонская область вошла в состав России по результатам референдума, проведенного на занятых российскими войсками территориях. Президент Владимир Путин говорил, что Москва не предаст этот выбор. Киев и большинство других стран мира не признали легитимность голосования и считают эту область одним из регионов Украины. Правый берег Днепра, на котором расположен Херсон, контролирует Украина.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область национальный парк Каховская ГЭС
Материалы по теме
Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника
Политика
Село Корсунка ушло под воду из-за прорыва плотины Каховской ГЭС
Политика
Где находится разрушенная плотина Каховской ГЭС. Карта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter