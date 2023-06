Тысячи животных погибли в нацпарке из-за повреждения Каховской ГЭС

Более 70 видов животных из парка были внесены в Красную книгу Украины и Херсонской области, тысячи особей погибли из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Местные села эвакуированы, уровень воды начал спадать

Последствия обстрела Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Нижнеднепровский национальный природный парк из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области оказался под водой, большое число животных погибли, сообщил мэр расположенной на контролируемой Россией части региона Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире «Первого канала».

«Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные», — добавил Леонтьев.

Национальный парк создан в 2015 году указом президента Украины для сохранения возобновления и рационального использования природных комплексов дельты Днепра. Ландшафт включает в себя луга, болота, степи, пойменные леса. Его площадь превышает 80 га, а 71 вид животных с 32 видами растений включены в Мировой Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), Европейский Красный список, Красную книгу Украины и Красный список Херсонской области.

Украинские экологи предупреждали о риске гибели рыбы в Днепровском водохранилище из-за падения уровня воды при сбросе с Каховской ГЭС. Утром 6 июня жители села Марьянское в Днепропетровской области сообщили о массовом море рыбы, УНИАН опубликовало кадры большого числа погибших рыб.

Минздрав Украины призвал местных жителей не пить водопроводную воду, а запастись привозной или бутилированной. Там пояснили, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ, а в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.

Прорыв плотины произошел утром 6 июня. Пострадали оба берега Днепра, правый остается под контролем Украины, левый — России. Оба государства провели эвакуацию. «Корсунка вся под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев о ситуации на левом берегу реки. Уровень воды в самом городе к утру 7 июня упал на 50 см.

Москва и Киев обменялись обвинениями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Российская сторона отвергает обвинения и называет ситуацию «преднамеренной диверсией» Киева, связанной с наступлением армии Украины.

Плотина была повреждена еще за неделю до ее разрушения, выяснили журналисты The New York Times, The Washington Post и Financial Times. Они изучили спутниковые снимки плотины и пришли к выводу, что участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился.