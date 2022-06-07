Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу
Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял крымские епархии Украинской православной церкви (УПЦ) под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Московского патриархата.
Решение принято в ответ на обращение представителей Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. Оно обусловлено необходимостью сохранить «действенную каноническую и административную связь с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни» в этих епархиях, а также «практической невозможности [их] сообщения с Киевской митрополией».
В результате на территории Крыма и Севастополя будет образована Крымская митрополия, в которую войдут Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии. Ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
27 мая УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян. Собрание инициировал Синод, чтобы обсудить проблемы Церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции.
Собор осудил боевые действия на Украине как нарушение заповеди «Не убий» и призвал российские власти «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». Синод также не согласился с позицией патриарха Кирилла по поводу ситуации вокруг Украины.
Позже в УПЦ уточнили, что не разрывают отношения с РПЦ. Как отметил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, статус независимой и самоуправляемой УПЦ имеет уже почти 30 лет, и теперь собор «просто еще раз подчеркнул» этот статус.
В РПЦ после заявления УПЦ отметили, что изменение статуса Украинской православной церкви может произойти только после того, как решение утвердит поместный собор Русской православной церкви. В ней также подчеркнули, что «самочинные действия по изменению статуса УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее».