Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

На территории Крыма и Севастополя будет образована Крымская митрополия. Ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял крымские епархии Украинской православной церкви (УПЦ) под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Московского патриархата.

Решение принято в ответ на обращение представителей Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. Оно обусловлено необходимостью сохранить «действенную каноническую и административную связь с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни» в этих епархиях, а также «практической невозможности [их] сообщения с Киевской митрополией».

В результате на территории Крыма и Севастополя будет образована Крымская митрополия, в которую войдут Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии. Ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

27 мая УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян. Собрание инициировал Синод, чтобы обсудить проблемы Церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции.

Собор осудил боевые действия на Украине как нарушение заповеди «Не убий» и призвал российские власти «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». Синод также не согласился с позицией патриарха Кирилла по поводу ситуации вокруг Украины.

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Позже в УПЦ уточнили, что не разрывают отношения с РПЦ. Как отметил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, статус независимой и самоуправляемой УПЦ имеет уже почти 30 лет, и теперь собор «просто еще раз подчеркнул» этот статус.

В РПЦ после заявления УПЦ отметили, что изменение статуса Украинской православной церкви может произойти только после того, как решение утвердит поместный собор Русской православной церкви. В ней также подчеркнули, что «самочинные действия по изменению статуса УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее».