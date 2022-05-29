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Предстоятель УПЦ помянул патриарха Кирилла как глава независимой церкви

Митрополит Онуфрий помянул на литургии патриарха Кирилла в ряду других православных патриархов, опустив формулировку о «великом господине и отце нашем»
Митрополит Киевский Онуфрий
Митрополит Киевский Онуфрий (Фото: Українська Православна Церква)

Митрополит Киевский Онуфрий, глава Украинской православной церкви (УПЦ), на литургии в Киево-Печерской лавре помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает «Православие и мир».

Перечисляя предстоятелей поместных православных церквей, он назвал Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского — Иоанна и Феофила. При этом он не использовал принятую ранее формулировку «великого господина и отца нашего». Как отмечает «Правмир», такой способ поминания патриарха Кирилла принят для предстоятелей автокефальных церквей.

Онуфрий не назвал имени патриарха Константинопольского Варфоломея, который признал Православную церковь Украины (ПЦУ, автокефальная церковь, образованная в 2018 году в результате слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви), а также предстоятелей Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Священники нескольких епархий УПЦ перестали поминать Кирилла во время богослужений после начала российской военной операции. Патриарх заявил, что не обижен и «никого не осуждает», но упрекнул священнослужителей в слабости. Священный синод Русской православной церкви 29 мая выразил сожаление в связи с прекращением поминовения патриарха Кирилла в ряде епархий УПЦ, заявив, что это «привело к разделениям внутри Украинской православной церкви и противоречит 15-му правилу Двукратного собора», которое касается иерархического подчинения.

Синод РПЦ заявил, что изменения в устав об управлении УПЦ, принятые 27 мая (тогда Украинская церковь объявила независимость от Московского патриархата), нужно изучить «на предмет их соответствия Грамоте и Уставу Русской православной церкви». УПЦ подвергается «беспрецедентному давлению» со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, СМИ, «экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности», также говорится в постановлении.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент ранее пояснил, что изменения в уставе украинской церкви не означают разрыва отношений с РПЦ. Он отметил, что статус независимой и самоуправляемой церкви УПЦ получила почти 30 лет назад, а 27 мая это решение вновь было подтверждено на собрании епископов, священников, монахов и мирян.

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