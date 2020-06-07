МЧС ответило на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

В министерстве поблагодарили Вашингтон за готовность помочь, однако окончательное решение по этому вопросу оставили за руководством страны

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Россия благодарна всем, кто предложил помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, включая США, однако сил и средств у российской стороны хватает. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, сообщает ТАСС.

«Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. <...> Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС», — сказал он. По словам Чуприяна, окончательное решение о необходимости воспользоваться помощью зарубежных коллег должно принять руководство страны.

Как отметил замглавы МЧС, перед сотрудникам ведомства поставлена задача завершить основную работу по ликвидации утечки топлива в течение двух недель. «Но мы же понимаем, сколько из резервуара утекло. Поэтому нам надо собрать больше различных смесей, как в грунте, так и на воде», — уточнил Чуприян, добавив, что только после этого можно будет считать, что «группировка свою задачу выполнила».

За последние сутки 2 тыс. кв. м территории обработано сорбентами для нейтрализации загрязнения. На месте разлива топлива извлечено и вывезено на утилизацию 11,5 тыс. кубометров загрязненного грунта, а также собрано 853 кубометра водонефтяной смеси. Общий объем собранной загрязненной нефтепродуктами воды составил 1,7 тыс. кубометров, сообщил Чуприян.