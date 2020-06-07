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Авария с топливом в Норильске ,  
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МЧС ответило на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

В министерстве поблагодарили Вашингтон за готовность помочь, однако окончательное решение по этому вопросу оставили за руководством страны
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия благодарна всем, кто предложил помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, включая США, однако сил и средств у российской стороны хватает. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, сообщает ТАСС.

«Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. <...> Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС», — сказал он. По словам Чуприяна, окончательное решение о необходимости воспользоваться помощью зарубежных коллег должно принять руководство страны.

Как отметил замглавы МЧС, перед сотрудникам ведомства поставлена задача завершить основную работу по ликвидации утечки топлива в течение двух недель. «Но мы же понимаем, сколько из резервуара утекло. Поэтому нам надо собрать больше различных смесей, как в грунте, так и на воде», — уточнил Чуприян, добавив, что только после этого можно будет считать, что «группировка свою задачу выполнила».

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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За последние сутки 2 тыс. кв. м территории обработано сорбентами для нейтрализации загрязнения. На месте разлива топлива извлечено и вывезено на утилизацию 11,5 тыс. кубометров загрязненного грунта, а также собрано 853 кубометра водонефтяной смеси. Общий объем собранной загрязненной нефтепродуктами воды составил 1,7 тыс. кубометров, сообщил Чуприян.

Проведению работ, как рассказал он, мешает сильный северный ветер, из-за которого происходит миграция топливных пятен на воде. «И поэтому сегодня здесь разбили [лагерь], завтра там. И все время нужно перемещать, а перемещается не только человек, но и техника, оборудование, емкости. Емкость 250 кубов весит почти 1,5 тонны», — уточнил замглавы МЧС.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Есть несколько версий о ее причинах: МЧС утверждала, что в резервуар, где хранилось более 21 тыс. т дизельного топлива, врезался автомобиль, а НТЭК («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) позднее заявила, что причиной разлива стали просевшие из-за таяния вечной мерзлоты сваи.

Автор: Михаил Юшков
Теги: МЧС, Норильск, ликвидация последствий, разлив топлива
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