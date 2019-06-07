Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

В пятницу в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержу Голунова, некоторых участников акции задержала полиция

В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

«Были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов », — говорится в сообщении.

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