Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве Япончика

Суд отправил под стражу Джамбула Джанашию, которого СКР считает причастным к убийству в 2009 году вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика)

Джамбула Джанашия (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию, которого следствие считает участником убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, в 2009 году. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Джанашия пробудет под арестом по меньшей мере до 6 июля.

Заседание прошло без публики из-за мер безопасности, связанных с коронавирусом. Джанашии вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконный оборот оружия организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК). В чем, по версии правоохранительных органов, заключалась его роль в подготовке покушения на Япончика, Следственный комитет пока официально не пояснял.

Иваньков был тяжело ранен в 2009 году. 28 июля, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Убийца выстрелил в него из снайперской винтовки из припаркованного на противоположной стороне дороги автомобиля «Газель». Иванькова госпитализировали, он несколько месяцев провел в коме и в октябре того же года скончался от перитонита. «Раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным из-за использования соучастниками современных средств и методов тщательной конспирации», — сообщал СКР.

О задержании первого обвиняемого по делу об убийстве Япончика СКР сообщил только спустя десять лет, в феврале 2020 года. Тогда был задержан 61-летний Муртази Шадания, который, по версии следствия, в день расстрела Япончика вел за ним скрытое наблюдение, а также доставил в Москву винтовку, из которой авторитет затем был убит. Вскоре СКР назвал имя второго предполагаемого соучастника преступления: им оказался Каха Газзаев, который с 2017 года отбывает наказание за другие преступления. По версии следствия, он предоставил винтовку для убийства Иванькова, а также наряду с Шаданией в день убийства «находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией».