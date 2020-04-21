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Суд заочно арестовал вероятного организатора убийства авторитета Япончика

По версии следствия, убийство «вора в законе» Япончика в 2009 году организовал его старый враг в преступной среде Илья Симония. Один из его подручных уже проходит по делу как вероятный соучастник убийства
Вячеслав Иваньков (Япончик) (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Суд вынес решение о заочном аресте криминального авторитета Ильи Симонии, которого следствие считает предполагаемым организатором убийства другого «вора в законе» — Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Илья Симония проходит как обвиняемый в совершении преступлений по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия). Его местонахождение неизвестно, он находится в международном розыске.

«По данным следствия, Симония является организатором убийства Вячеслава Иванькова, совершенного 28 июля 2009 года. Иваньков был расстрелян на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в городе Москве. Преступление не удалось раскрыть «по горячим следам», поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации», — говорится в сообщении СК.

Илья Симония по кличке Махо — уроженец Грузии. «Прайм Крайм» называет его одним из противников Вячеслава Иванькова в преступном мире и лидером воровской группировки в Иркутской области в 1990-е годы. Конфликт между Махо и Япончиком издание связывает с переделом сфер влияния в этом регионе.

Ранее суд уже арестовал предполагаемого участника убийства — Муртази Шаданию, который, по версии следствия, доставил в Москву снайперскую винтовку и вел слежку за Япончиком. В материалах дела Шаданию называют «близкой связью вора в законе [Ильи] Симонии». Он, как говорится в показаниях оперативников, помогал Симонии приобретать оружие. В начале февраля 61-летнего Шаданию, несмотря на его заявления о тяжелой болезни, отправили под арест.

СК назвал второго соучастника убийства Япончика
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Еще один фигурант дела об убийстве Япончика, неоднократно судимый Каха Газзаев, с 2017 года содержится в местах лишения свободы.

Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик, был убит в 2009 году. 28 июля на него совершили покушение — убийца выстрелил в него из снайперской винтовки, когда Иваньков выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Иванькова госпитализировали, он несколько месяцев провел в коме и в октябре скончался от перитонита.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Япончик, убийство, криминальный авторитет
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