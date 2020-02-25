СК назвал второго соучастника убийства Япончика

Им оказался уже осужденный по другим преступлениям Каха Газзаев. По версии следствия, именно он предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит «вор в законе»

Вячеслав Иваньков (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Следственный комитет России (СКР) установил второго соучастника убийства «Япончика» Вячеслава Иванькова. По данным следствия, 39-летний Каха Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит «вор в законе» и непосредственно участвовал, наблюдая за прилегающей к месту убийства территорией.

С 2017 года Газзаев находится в местах лишения свободы «за совершение других преступлений», говорится в сообщении СК. По делу об убийстве «Япончика» ему предъявили обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца.

В начале февраля, суд в Москве арестовал на два месяца первого обвиняемого — Муртази Шаданию, который, по версии СК, летом 2009 года следил за «вором в законе». Кроме того, Шадания обеспечил транспортировку оружия, из которого убили Иванькова. Также было установлено, что в день преступления — 28 июля 2009 года — 61-летний Шадания вел наблюдение вблизи территорий, прилегающих к одному из ресторанов столицы. Свою вину он не признал.

Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный по прозвищу «Япончик», был тяжело ранен 28 июля 2009 года из снайперской винтовки, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В октябре того же года «вор в законе», проведя несколько месяцев в коме, скончался. Стрельба велась из припаркованного на противоположной стороне дороги автомобиля «Газель». Как сообщали источники «Интерфакса», убийство «Япончика» могло быть связано с покушением на Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в 2013 году в Москве. По данным источников агентства, несколько лет назад авторитеты Дед Хасан и «Япончик» вступили в конфликт с кланом «воров в законе», возглавляемым выходцами из Грузии.