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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

По версии следствия, задержанный Муртаз Шадания некоторое время до покушения на Япончика вел за ним скрытое наблюдение. Кроме того, подозреваемый обеспечил доставку в Москву оружия, из которого стреляли по криминальному авторитету
Вячеслав Иваньков с супругой Фаиной Комиссар (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ему предъявили обвинения в совершении преступлений по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии СК, летом 2009 года Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для того, чтобы выяснить образа его жизни, что должно было помочь в выборе места убийства. Помимо этого, как указывает следствие, подозреваемый обеспечил транспортировку в Москву оружия, из которого стреляли в жертву.

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В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей к нему территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».

Следствие попросило арестовать Шаданию.

Покушение на Вячеслава Иванькова было совершено 28 июля 2009 года. Его обстреляли на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом. Стрельба велась из припаркованного на противоположной стороне дороги автомобиля «ГАЗель». Получивший ранение Япончик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ему провели операцию, после которой врачи ввели его в искуственную кому. В середине сентября Иваньков пережил клиническую смерть, а 9 октября скончался от перитонита в частной клинике при онкологическом центре на Каширском шоссе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Япончик, подозреваемый, задержание
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