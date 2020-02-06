СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

По версии следствия, задержанный Муртаз Шадания некоторое время до покушения на Япончика вел за ним скрытое наблюдение. Кроме того, подозреваемый обеспечил доставку в Москву оружия, из которого стреляли по криминальному авторитету

Вячеслав Иваньков с супругой Фаиной Комиссар (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ему предъявили обвинения в совершении преступлений по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии СК, летом 2009 года Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для того, чтобы выяснить образа его жизни, что должно было помочь в выборе места убийства. Помимо этого, как указывает следствие, подозреваемый обеспечил транспортировку в Москву оружия, из которого стреляли в жертву.

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей к нему территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».