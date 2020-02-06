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Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

62-летнего Муртази Шаданию отправили под арест несмотря на его заявления о тяжелой болезни. По версии следствия, он был причастен к резонансному убийству вора в законе Япончика в 2009 году
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Басманный суд арестовал Муртази Шаданию, которого Следственный комитет считает причастным к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Шадании вменяется убийство в составе организованной группы (ч.3 ст. 105 УК) и незаконный оборот оружия (ч.1 ст. 222). СК ранее сообщил, что в день расстрела Япончика Шадания вел за ним скрытое наблюдение, а также доставил в Москву винтовку, из которой был убит Иваньков.

В материалах дела Шадания назван «близкой связью вора в законе (Ильи) Симонии». Согласно рапортам оперативников, Шадания неоднократно содействовал Симонии в приобретении оружия и другой противоправной деятельности.

Шадания трижды судим, причем последний раз — в 2012 году, уже после убийства Япончика, за кражу.

Он был задержан еще неделю назад, а затем отпущен, рассказал он сам суду (в материалах дела есть протокол его допроса от 29 января). 5 февраля его вновь вызвали в СКР на допрос, куда он добровольно явился и в 19:00 был задержан, следует из изученных судом материалов.

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Общество

После задержания следствие успело провести очную ставку Шадании с одной из свидетельниц по делу, которую сам обвиняемый назвал «наркоманкой», которая «сидит в Матросской тишине и хочет срок себе сократить, поэтому наговаривает».

Задержанный не признает вину. «Я никакого отношения не имею к этому делу», — повторял Шадания с сильным акцентом. Он указал, что при обысках у него не нашли никакого оружия. «Дело просто хотят списать, поэтому нашли крайнего — меня. Я болею, когда умру — не знаю, может сегодня или завтра, а тут семье моей еще добавилась травма», — жаловался Шадания.

61-летний обвиняемый, по словам следователя, страдает онкологическим заболеванием, которое не препятствует содержанию под стражей. Вместе с тем, подчеркнул представитель СКР, последний раз он обращался за медпомощью четыре года назад.

Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик, был убит в 2009 году. 28 июля на него совершили покушение — убийца выстрелил в него из снайперской винтовки, когда Иваньков выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Иванькова госпитализировали, он несколько месяцев провел в коме и в октябре скончался от перитонита.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Япончик, криминальный авторитет, убийство
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