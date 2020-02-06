Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

62-летнего Муртази Шаданию отправили под арест несмотря на его заявления о тяжелой болезни. По версии следствия, он был причастен к резонансному убийству вора в законе Япончика в 2009 году

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Басманный суд арестовал Муртази Шаданию, которого Следственный комитет считает причастным к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Шадании вменяется убийство в составе организованной группы (ч.3 ст. 105 УК) и незаконный оборот оружия (ч.1 ст. 222). СК ранее сообщил, что в день расстрела Япончика Шадания вел за ним скрытое наблюдение, а также доставил в Москву винтовку, из которой был убит Иваньков.

В материалах дела Шадания назван «близкой связью вора в законе (Ильи) Симонии». Согласно рапортам оперативников, Шадания неоднократно содействовал Симонии в приобретении оружия и другой противоправной деятельности.

Шадания трижды судим, причем последний раз — в 2012 году, уже после убийства Япончика, за кражу.

Он был задержан еще неделю назад, а затем отпущен, рассказал он сам суду (в материалах дела есть протокол его допроса от 29 января). 5 февраля его вновь вызвали в СКР на допрос, куда он добровольно явился и в 19:00 был задержан, следует из изученных судом материалов.