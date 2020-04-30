ВС указал на право отказывать в арестах на фоне эпидемии

Верховный суд не высказался за ограничение арестов из-за коронавируса, а лишь указал на право судов учитывать карантинные мероприятия в СИЗО, избирая меру пресечения, причем речь идет только об обвиняемых по нетяжким статьям

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Верховный суд указал на право учитывать карантинные мероприятия в СИЗО, избирая меру пресечения обвиняемым, причем речь идет только о фигурантах дел о нетяжких преступлениях. Это следует из обзора практики суда, утвержденного в четверг, 30 апреля, документ есть в распоряжении РБК.

«При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах», — сказано в документе.

Президиум ВС подчеркнул, что сама по себе мера пресечения в виде заключения под стражу может избираться в исключительных случаях, а обязательные основания для нее, перечисленные в УПК, — возможность обвиняемого скрыться, уничтожить улики или повлиять на свидетелей — не являются безусловным основанием для удовлетворения ходатайства следствия об аресте.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников просил Верховный суд на время пандемии коронавируса отказаться от арестов обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести: они составляют 43,7% от всех арестованных в течение марта. Переполненность СИЗО вызывает обеспокоенность на фоне эпидемии, отметил Калашников. По данным статистики ФСИН, население СИЗО в течение первых месяцев года выросло.