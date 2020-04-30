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ВС указал на право отказывать в арестах на фоне эпидемии

Верховный суд не высказался за ограничение арестов из-за коронавируса, а лишь указал на право судов учитывать карантинные мероприятия в СИЗО, избирая меру пресечения, причем речь идет только об обвиняемых по нетяжким статьям
Фото: ФСИН РФ / ТАСС
Фото: ФСИН РФ / ТАСС

Верховный суд указал на право учитывать карантинные мероприятия в СИЗО, избирая меру пресечения обвиняемым, причем речь идет только о фигурантах дел о нетяжких преступлениях. Это следует из обзора практики суда, утвержденного в четверг, 30 апреля, документ есть в распоряжении РБК.

«При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах», — сказано в документе.

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Президиум ВС подчеркнул, что сама по себе мера пресечения в виде заключения под стражу может избираться в исключительных случаях, а обязательные основания для нее, перечисленные в УПК, — возможность обвиняемого скрыться, уничтожить улики или повлиять на свидетелей — не являются безусловным основанием для удовлетворения ходатайства следствия об аресте.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников просил Верховный суд на время пандемии коронавируса отказаться от арестов обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести: они составляют 43,7% от всех арестованных в течение марта. Переполненность СИЗО вызывает обеспокоенность на фоне эпидемии, отметил Калашников. По данным статистики ФСИН, население СИЗО в течение первых месяцев года выросло.

Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тыс. человек из-за коронавируса
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Фото: ФСИН РФ / ТАСС

Совет Европы рекомендовал своим странам-членам отпустить часть заключенных на фоне коронавируса; освободить отдельные категории подследственных и осужденных предлагали также в президентском Совете по правам человека, позднее его глава Валерий Фадеев заявил «Коммерсанту», что «тема амнистии ушла». Ранее возможность амнистии фактически исключил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ответив «вряд ли» на соответствующий вопрос «Интерфакса».

За несколько дней в марте после введения ограничений на рассмотрение дел в судах в Москве было арестовано рекордное количество обвиняемых, показал анализ РБК. В Мосгорсуде впоследствии приводили иные данные о количестве рассмотренных ходатайств о заключении под стражу или домашнем аресте, основанные на результатах выдачи поиска по порталу столичных судов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Верховный суд, ФСИН, аресты
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