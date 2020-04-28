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Во ФСИН выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

Заболевание подтвердили у 271 сотрудника ФСИН и 40 обвиняемых и заключенных, по данным ведомства, тяжелых случаев нет
Дезинфекция колоний и СИЗО
Дезинфекция колоний и СИЗО (Фото: ФСИН России / ТАСС)

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Среди обвиняемых и осужденных заболевание лабораторно подтвердили у 40 человек. Как рассказали во ФСИН, среди них нет пациентов, «у которых заболевание протекает в тяжелой форме».

По данным ведомства, по состоянию на 28 апреля в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы было проведено 18 728 исследований на коронавирусную инфекцию.

ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
Общество
Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press

Как рассказали в ведомстве, в ряде регионов в учреждениях ФСИН введен режим особых условий: приостановлены передача посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, а также личные свидания. Адвокаты и следователи смогут общаться с ними через стеклянные перегородки и при использовании средств индивидуальной защиты.

В территориальных органах, где введен режим особых условий, прием ограничен одним следственным изолятором, чтобы уменьшить контакты вновь поступающих граждан. Они пробудут на карантине 21 день.

18 апреля глава ФСИН Александр Калашников направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву письмо с просьбой на время пандемии не арестовывать подозреваемых в нетяжких преступлениях. Он сообщил о переполненности исправительных учреждений: так, на 1 апреля наполнение 22 следственных изоляторов превысило установленный лимит. Наиболее сложная ситуация, по данным ФСИН, наблюдается в учреждениях Москвы, Подмосковья и Крыма. При этом не менее 20% поступающих в СИЗО — это подозреваемые в совершении преступлений небольшой тяжести.

ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы
Общество
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

31 марта ведомство в рамках борьбы с распространением инфекции начало направлять всех новых заключенных под стражу в Москве только в один СИЗО — в Капотне. К арестованным перестали пускать адвокатов и других посетителей, а также вывозить их на судебные заседания и следственные действия. Также был приостановлен прием посылок и передач.

16 марта ФСИН ввела в учреждениях во всей стране запрет на краткосрочные и длительные свидания с родственниками. Помимо этого, учреждения временно запретили посещать тем, кто в течение предыдущих 14 дней вернулся из стран с высоким уровнем заболеваемости (в том числе речь идет о сотрудниках ФСИН).

По состоянию на 28 апреля число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России превысило 93,5 тыс., умерли 867 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Теги: ФСИН, коронавирус
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