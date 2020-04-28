Во ФСИН выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

Заболевание подтвердили у 271 сотрудника ФСИН и 40 обвиняемых и заключенных, по данным ведомства, тяжелых случаев нет

Дезинфекция колоний и СИЗО (Фото: ФСИН России / ТАСС)

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Среди обвиняемых и осужденных заболевание лабораторно подтвердили у 40 человек. Как рассказали во ФСИН, среди них нет пациентов, «у которых заболевание протекает в тяжелой форме».

По данным ведомства, по состоянию на 28 апреля в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы было проведено 18 728 исследований на коронавирусную инфекцию.

Как рассказали в ведомстве, в ряде регионов в учреждениях ФСИН введен режим особых условий: приостановлены передача посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, а также личные свидания. Адвокаты и следователи смогут общаться с ними через стеклянные перегородки и при использовании средств индивидуальной защиты.