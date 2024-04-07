ФСБ показала кадры допроса подозреваемых в атаке на «Крокус»

ФСБ: подозреваемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора

Подозреваемые в нападении на «Крокус» рассказали, что следовали инструкциям мужчины по имени Сайфулло, который поручил им пешком перейти границу с Украиной. Вашингтон и Киев исключали причастность Украины к атаке

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Указания нападавшим на «Крокус Сити Холл» давал некто под именем Сайфулло, следует из допросов четырех арестованных по подозрению в теракте, кадры в эфире показал «Первый канал».

Первым представлен допрос Далержона Мирзоева. На вопрос, какие планы были у группы нападавших после атаки, он отвечает: «В сторону Киева». «Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут», — сказал Саидакрами Рачабализода. Такую сумму обещали каждому из четырех, уточнил Мухаммадсобир Файзов. Он добавил: Сайфулло обещал, что на границе Украины нападавших должны были ожидать люди, которые помогут перейти границу.

Российские спецслужбы выяснили, готовилось два коридоры перехода через границу — на украинской стороне вели разминирование близ приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области, сообщил телеканал. По словам арестованных, они должны были за 4 км до границы сжечь автомобиль и идти пешком по инструкции Сайфулло.

Теракт в «Крокусе» произошел около двух недель назад, вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

В рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых силовики назвали непосредственными исполнителями — граждане Таджикистана Файзов, Мирзоев, Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Власти США исключили причастность Украины к произошедшему, об этом заявляет и Киев. Как выяснили Washington Post и New York Times, американская разведка за две недели до атаки передала Москве сведения, что террористы могут напасть на «Крокус». Иран сделал аналогичное предупреждение на основании допросов террористов, не уточнив место потенциальной атаки, рассказывали источники Reuters.

«Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.