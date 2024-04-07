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Потоп в Орске ,  
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Глава МЧС вылетел в Орск, где прорвало дамбу

Глава МЧС Куренков вылетел в Орск, где прорвало дамбу
Сюжет
Потоп в Орске
Александр Куренков направился в регион после прорыва дамбы по поручению президента Владимира Путина. Там министр «лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося», сообщили в ведомстве

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область из-за потопа, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Накануне президент Владимир Путин поручил министру срочно направиться в регион после прорыва дамбы в Орске.

«В Орске руководитель чрезвычайного ведомства лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося, а также координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — говорится в сообщении.

5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал, после чего там объявили эвакуацию жителей. Накануне вечером мэр Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы — у улицы Борисоглебской. Из поселка Никель начали эвакуировать людей.

В регионе подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

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Власти сообщили, что уровень воды в Урале в ночь 7 апреля может достичь критической отметки. «Потенциально опасным остается уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале», — сказали в пресс-службе правительства региона.

Ночью в Орске в Новом городе затопило площадь Гагарина и улицу Строителей.

Губернатор Денис Паслер объяснил прорыв дамбы тем, что она была рассчитана на меньшую нагрузку — высоту воды в Урале 5,5 м, в то время как уровень реки достиг 9,6 м.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

В Оренбурге из-за паводка частично ограничили движение автомобилей. Были закрыты шесть улиц и пять переулков. На Уральской улице возвели искусственную насыпь. Часть жителей попросили покинуть свои дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации».

Глава МЧС вылетел в Орск, где прорвало дамбу
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Елена Чернышова
МЧС Александр Куренков город Орск потоп
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