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Потоп в Орске ,  
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Губернатор предупредил об угрозе паводка в Кургане

Губернатор Вадим Шумков предупредил об угрозе паводка в Кургане
Сюжет
Потоп в Орске
Вода в село Звериноголовское, как ожидается, придет через два-три дня, в Курган — через четыре дня, сообщил Вадим Шумков. В городе уровень воды может превысить 9 м. Он призвал жителей покинуть районы возможного подтопления

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил об угрозе паводка в ближайшие несколько дней и призвал жителей эвакуироваться из районов возможного подтопления.

«Вода в Звериноголовское расчетно придет через 2-3 дня, в Курган через 4 дня, с пиком паводка в Кургане через 7 дней от сегодня», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в Кургане уровень воды может превысить 9 м «с возможным достижением уровня 1994 года».

Подтопление грозит районам Тополя, Черемухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка и др. Кроме того, могут оказаться подтоплены «десятки СНТ, а также десятки сел в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах», сообщил Шумков.

«Потому не ждите дополнительных предупреждений, не тратьте времени, собирайте вещи, документы, родных и близких, домашних животных, отселяйтесь из мест подтоплений», — призвал губернатор.

Глава региона заверил, что «команды даны, службы работают».

Накануне в Орске Оренбургской области прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. В некоторых районах города отключили водо- и электроснабжение и объявили эвакуацию жителей. Людей эвакуируют и в Оренбурге, где также прибывает вода.

По прогнозам властей, уровень воды в Урале может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, 7 апреля. «Потенциально опасным остается уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале», — сказали в пресс-службе правительства региона.

Губернатор объяснил прорыв дамбы в Орске
Общество
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Вечером 6 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы. Портал «Урал56» уточнил, что он стал третьим по счету.

В регионе оказались подтоплены 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Эвакуированы на данный момент 4402 человека, в том числе 1115 детей.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

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Елена Чернышова
Курганская область Вадим Шумков паводок
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