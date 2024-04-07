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Потоп в Орске ,  
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В Оренбурге из-за подъема воды частично ограничили движение автомобилей

В Оренбурге из-за паводка частично ограничили движение автомобилей до 15 апреля
Сюжет
Потоп в Орске
Для движения закрыты шесть улиц и пять переулков, на Уральской улице начали возводить искусственную насыпь. Часть жителей попросили покинуть свои дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации»

В Оренбурге из-за паводка частично ограничили движение автомобилей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области в телеграм-канале.

«В Оренбурге идет подготовка к предотвращению возможных последствий паводка. Для безопасности оренбуржцев с 22:00 6 апреля по 23:00 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.

Для движения закрыты шесть улиц и пять переулков, уточнили власти.

На Уральской улице начали возводить искусственную насыпь, чтобы не дать воде приблизиться к жилым домам.

Из-за подъема воды «до недопустимого уровня» также ограничат подачу электричества на улице Широкой в Овчинном городке.

«Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые находятся в зоне повышенного риска, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации», — призвали в правительстве.

Накануне в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона рассказали РБК, что власти Оренбурга готовятся к возможному притоку воды после прорыва дамбы в Орске. Там, где ожидается подтопление, проводят эвакуацию. «Конечно, Оренбург находится ниже по течению, идет Ирикла (Ириклинское водохранилище на реке Урал. — РБК), которая набирает как сосуд воду. Из Ириклы идет в Орск, через Новотроицк и так далее доходит до Оренбурга», — пояснил собеседник РБК.

5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. Там объявлена эвакуация жителей некоторых районов.

В Орске прорвало дамбу еще на одном участке
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

По прогнозам властей, уровень воды в Урале в ночь 7 апреля может достичь критической отметки. «Потенциально опасным остается уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале», — сказали в пресс-службе правительства региона.

Накануне вечером мэр Орска Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы. В регионе оказалось подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы на данный момент более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Губернатор Денис Паслер заявил, что дамбу прорвало из-за исключительного паводка: она была рассчитана на меньшую нагрузку — высоту воды в Урале 5,5 м, в то время как уровень реки достиг 9,6 м.

В Оренбурге из-за подъема воды частично ограничили движение автомобилей
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Елена Чернышова
Оренбург паводок
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