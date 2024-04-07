В Орске в Новом городе затопило две улицы

В Орске две улицы ушли под воду

В Орске в Новом городе затопило площадь Гагарина и улицу Строителей, сообщает ORSK.RU.

5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал, жителей некоторых районов эвакуировали. Накануне у улицы Борисоглебской произошел новый прорыв, власти объявили срочную эвакуацию жителей поселка Никель.

Ожидается, что уровень воды в реке в ночь 7 апреля может достичь критической отметки. «Потенциально опасным остается уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

По последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Более 4,4 тыс. человек пришлось покинуть свои дома. Губернатор Денис Паслер объяснил прорыв дамбы тем, что она была рассчитана на меньшую нагрузку — высоту воды в Урале 5,5 м, в то время как уровень реки достиг 9,6 м.