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Потоп в Орске ,  
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В Орске две улицы ушли под воду

В Орске в Новом городе затопило две улицы
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Потоп в Орске

В Орске в Новом городе затопило площадь Гагарина и улицу Строителей, сообщает ORSK.RU.

5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал, жителей некоторых районов эвакуировали. Накануне у улицы Борисоглебской произошел новый прорыв, власти объявили срочную эвакуацию жителей поселка Никель.

Власти назвали число подтопленных домов в Орске
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Ожидается, что уровень воды в реке в ночь 7 апреля может достичь критической отметки. «Потенциально опасным остается уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

По последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Более 4,4 тыс. человек пришлось покинуть свои дома. Губернатор Денис Паслер объяснил прорыв дамбы тем, что она была рассчитана на меньшую нагрузку — высоту воды в Урале 5,5 м, в то время как уровень реки достиг 9,6 м.

В Орске две улицы ушли под воду
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
паводок дамба Оренбургская область
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