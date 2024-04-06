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Потоп в Орске ,  
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Власти назвали число подтопленных домов в Оренбургской области

В Оренбургской области после прорыва дамбы оказались подтоплены 6 тыс. домов
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Оренбургской области в результате прорыва дамбы в городе Орск оказались подтоплены 6,1 тыс. жилых домов, сообщила пресс-служба правительства региона во «ВКонтакте». Ранее сообщалось о 4,4 тыс. подтопленных домов только в Орске.

«Всего в регионе в 29 муниципальных образованиях 102 населенных пункта и 9 СНТ оказались подтоплены — 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуировано 4402 человека, в том числе 1115 детей», — сказано в сообщении.

Накануне, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. В части районов города отключили водо- и электроснабжение и объявили эвакуацию жителей.

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Вечером 6 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы. Портал «Урал56» уточнил, что он стал третьим по счету.

В управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области РБК сообщили, что Оренбург, который находится ниже по течению Урала, также готовится к возможному притоку воды. В местах, где также ожидается подтопление, включая низины, проводят эвакуацию.

В пресс-службе правительства области допустили, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале достигнет критической отметки. В Оренбурге неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см. Днем 6 апреля уровень воды достиг 855 см, и вода продолжила прибывать.

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Теги
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