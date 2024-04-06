В Оренбурге начали подготовку к возможному подтоплению города вслед за Орском

В Оренбурге рассказали о подготовке к возможному подтоплению города

Оренбург (Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС)

Оренбург готовится к возможному притоку воды после прорыва дамбы в Орске, сообщили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«Конечно, Оренбург находится ниже по течению, идет Ирикла (Ириклинское водохранилище на реке Урал. — РБК), которая набирает как сосуд воду. Из Ириклы идет в Орск, через Новотроицк и так далее доходит до Оренбурга», — сказал РБК собеседник.

В связи с этим в местах, где также ожидается подтопление, включая низины, проводят эвакуацию. «Где специалисты по картам видят, что это затопляемая территория, что уровни здесь ниже, в этих местах проводится эвакуация», — добавили в управлении.

Дамбу в Орске прорвало накануне, 5 апреля, из-за подъема уровня реки Урал. В регионе оказались подтоплены 102 населенных пункта и девять садовых товариществ — свыше 6 тыс. жилых домов и 9,6 тыс. приусадебных участков. С подтопленных территорий вывезли более 4 тыс. жителей, принудительную эвакуацию объявили и в Оренбурге.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объяснил прорыв дамбы тем, что она была рассчитана на гораздо меньшую нагрузку. Вечером 6 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил о новом прорыве сооружения. Как уточняет портал «Урал56», он стал третьим по счету.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область. Паслер доложил главе государства о ситуации в регионе.