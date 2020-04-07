Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Владимир Кутырев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса. Таким образом он прокомментировал предложение главы государства обсудить, когда можно будет снять часть ограничений.

«Несмотря на то, что продолжается рост заболеваемости, результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю», — цитирует Кутырева агентство «Интерфакс».

Специалист добавил, что сейчас важно продолжать работу по профилактике коронавируса. «Ограничение контактов — важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов», — сказал он.

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