В Роструде напомнили об обычной зарплате за нерабочий месяц

Объявленные Владимиром Путиным нерабочие дни не будут оплачиваться по повышенным тарифам, как праздники или выходные. Месячная зарплата россиян с окладом, вынужденных работать в это время, не изменится, пояснили в Роструде

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россияне, которые работают с 4 по 30 апреля, не будут получать повышенную зарплату, поскольку этот период не относится к праздничным дням или выходным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве добавили, что для получающих оклад работников ежемесячная зарплата останется неизменной. Сотрудникам предприятий со сдельной оплатой труда вознаграждение за работу в этот период начисляется в соответствии с нормативными актами работодателя.

Изначально президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля. Затем он продлил этот период до 30 апреля. В это время будут закрыты все предприятия, кроме тех, которые относятся к системе жизнеобеспечения (банков, продуктовых магазинов), работу также продолжат транспорт и органы власти.

Позже власти Москвы и Подмосковья разрешили работу зоомагазинов, салонов сотовой связи, магазинов, которые продают оптику и медицинское оборудование, а также салонов красоты с медицинской лицензией.