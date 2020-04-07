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В Роструде напомнили об обычной зарплате за нерабочий месяц

Объявленные Владимиром Путиным нерабочие дни не будут оплачиваться по повышенным тарифам, как праздники или выходные. Месячная зарплата россиян с окладом, вынужденных работать в это время, не изменится, пояснили в Роструде
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россияне, которые работают с 4 по 30 апреля, не будут получать повышенную зарплату, поскольку этот период не относится к праздничным дням или выходным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве добавили, что для получающих оклад работников ежемесячная зарплата останется неизменной. Сотрудникам предприятий со сдельной оплатой труда вознаграждение за работу в этот период начисляется в соответствии с нормативными актами работодателя.

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Бизнес

Изначально президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля. Затем он продлил этот период до 30 апреля. В это время будут закрыты все предприятия, кроме тех, которые относятся к системе жизнеобеспечения (банков, продуктовых магазинов), работу также продолжат транспорт и органы власти.

Позже власти Москвы и Подмосковья разрешили работу зоомагазинов, салонов сотовой связи, магазинов, которые продают оптику и медицинское оборудование, а также салонов красоты с медицинской лицензией.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Гаяна Демурина
Теги: Роструд, зарплата
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