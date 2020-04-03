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Собянин оценил ресурсы предприятий для выплат зарплат в нерабочие дни

Сергей Собянин (Фото: Global Look Press)

У большинства предприятий хватит ресурсов на выплату зарплаты сотрудникам в нерабочий месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу», передает ТАСС.

По мнению Собянина, раздавать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, будет неподъемно для бюджетов регионов. Он отметил, что в сложившейся ситуации бизнес «должен проявить свою социальную позицию».

«Один месяц. я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая», — заявил мэр Москвы.

По его словам, некоторые виды бизнеса особенно пострадали из-за коронавируса, например в секторах торговли, услуг, гостиничном бизнесе. Собянин отметил, что они нуждаются в «приоритетной поддержке».

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Накануне президент России Владимир Путин объявил о продлении из-за распространения коронавируса введенных ранее нерабочих дней вплоть до 30 апреля.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, вопрос о выплате зарплат сотрудникам в этот период бизнесу нужно решать вместе с правительством. Он отметил, что возможно, потребуется ввести прямое субсидирование предприятий для выплат зарплат.

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Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил РБК, что эти меры отразятся на бизнесе «самым тяжелым образом», так как предприятиям не компенсируют, как во многих других странах, затраты на зарплаты сотрудникам. Он отметил, что если нерабочим будет один месяц, то около 20% предприятий закроются, а если продлится дальше, то, может быть, около 40%.

Теги: бизнес, Сергей Собянин, коронавирус, зарплаты
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