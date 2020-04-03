Собянин оценил ресурсы предприятий для выплат зарплат в нерабочие дни

Сергей Собянин (Фото: Global Look Press)

У большинства предприятий хватит ресурсов на выплату зарплаты сотрудникам в нерабочий месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу», передает ТАСС.

По мнению Собянина, раздавать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, будет неподъемно для бюджетов регионов. Он отметил, что в сложившейся ситуации бизнес «должен проявить свою социальную позицию».

«Один месяц. я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая», — заявил мэр Москвы.

По его словам, некоторые виды бизнеса особенно пострадали из-за коронавируса, например в секторах торговли, услуг, гостиничном бизнесе. Собянин отметил, что они нуждаются в «приоритетной поддержке».