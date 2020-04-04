В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Фото: Анна Пономарева / Global Look Press

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования. Соответствующее изменение мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о режиме повышенной готовности.

Кроме того, работу смогут возобновить некоторые косметические и массажные салоны, если они оказывают услуги на основании лицензии на медицинскую деятельность, говорится в указе.

С 28 марта из-за мер по борьбе с коронавирусом в Москве работу приостановили все магазины розничной торговли, за исключением аптечных и продуктовых. Кроме того, в столице закрыли парки и городские пространства, включая ВДНХ, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» и парк «Зарядье».

Позднее, 29 марта, продолжить работу несмотря на введенные ограничения разрешили зоомагазинам и салонам связи.