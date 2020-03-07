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Вирус из Китая ,  
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В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом

По данным властей, всего в России зафиксировано 14 случаев заражения. Власти Москвы в субботу сообщили, что один из заразившихся вылечился и был выписан из больницы
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За последние сутки в России обнаружили четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в РБК.

Трое больных находятся в Липецке (двое — «без выраженных симптомов»), один — в Санкт-Петербурге. Все они в последние две недели вернулись из Италии.

Люди, с которыми зараженные контактировали на территории России, уже определены, их планируют направить на наблюдение медикам. Число таких людей в сообщении не раскрывается.

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В сообщении приводятся также рекомендации Роспотребнадзора: соблюдать правила личной гигиены, а при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача. Также ведомство советует избегать поездок в страны с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». По последним на момент публикации данным ВОЗ, всего случаи заражения выявлены в 88 странах мира.

Таким образом, общее число зараженных новым коронавирусом в России выросло до 14 человек, среди них 11 россиян, вернувшихся из Италии, один итальянец и два китайца, говорится в сообщении штаба. Однако в пятницу, 6 марта, власти Москвы сообщили, что первый выявленный в столице носитель коронавируса выздоровел, а в субботу врачи выписали его из больницы. Из-за распространения вируса власти столицы ввели режим повышенной готовности, который в том числе предусматривает «самоизоляцию» граждан, вернувшихся из Китая, Италии, Германии, Франции и некоторых других стран (о том, что еще предусматривает этот режим, РБК писал здесь). В мэрии пояснили, что эти меры распространяются и на иностранцев.

Также из-за распространения вируса по всему миру и связанных с этим угроз российские власти решили не проводить в этом году Петербургский международный экономический форум. Из-за этого отели и рестораны города могут лишиться до 20% годовой выручки.

В случае если вирус продолжит распространяться и затронет все страны мира, глобальная экономика может потерять $2,7 трлн, что сопоставимо с ВВП Великобритании, предупредили эксперты Bloomberg.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: коронавирус
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