В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом

По данным властей, всего в России зафиксировано 14 случаев заражения. Власти Москвы в субботу сообщили, что один из заразившихся вылечился и был выписан из больницы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За последние сутки в России обнаружили четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в РБК.

Трое больных находятся в Липецке (двое — «без выраженных симптомов»), один — в Санкт-Петербурге. Все они в последние две недели вернулись из Италии.

Люди, с которыми зараженные контактировали на территории России, уже определены, их планируют направить на наблюдение медикам. Число таких людей в сообщении не раскрывается.

В сообщении приводятся также рекомендации Роспотребнадзора: соблюдать правила личной гигиены, а при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача. Также ведомство советует избегать поездок в страны с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». По последним на момент публикации данным ВОЗ, всего случаи заражения выявлены в 88 странах мира.