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Вирус из Китая ,  
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Власти Москвы заявили о применении мер из-за вируса к иностранцам

Приказ мэра Москвы Сергея Собянина, предписывающий самоизолироваться людям, прибывшим из стран с большим количеством заболевших коронавирусом, распространяется не только на россиян, но и на иностранцев. Об этом вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила РБК.

По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели. Если период их пребывания меньше 14 дней, они все равно проведут в режиме изоляции по месту нахождения все время, которое планировали быть в Москве.

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
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Ракова отметила, что указ мэра не распространяется на членов экипажа самолетов. Для них предусмотрено специальное медицинское наблюдение в подразделениях авиакомпаний.

5 марта Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно этому документу, все люди, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней должны находится в самоизоляции на дому: не посещать работу, учебу, и, по возможности, «общественные места».

Также приехавшие из стран, где зарегистрирован хотя бы один случай коронавируса, обязаны сообщить о себе по специальной горячей линии Департамента здравоохранения, а в случае ухудшения самочувствия вызывать врача на дом.

Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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